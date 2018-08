Spørg Bente Klarlund: Havde min ven stadig det samme mavesår som i 80'erne og 90'erne?

FOR ABONNENTER

Niels Toft: Jeg havde en bekendt, der desværre døde for nylig i en alder af ca. 75 år. Diagnosen var åbent mavesår. Jeg husker, at samme person også havde flere mavesår i 1980’erne og 1990’erne. Dengang blev stress nævnt som en medvirkende årsag, og han fik medicin, men blev ikke opereret. Kan min ven have haft det samme mavesår lige siden, eller er der tale om en anden form for sygdom?