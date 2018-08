Klarlunds klumme: Hvad er gennemtræk, og hvorfor er det farligt?

FOR ABONNENTER

Emil: Jeg har undret mig over begrebet gennemtræk. I disse varme sommerdage med næsten ingen vind er det jo den eneste måde, man kan køle sig ned på i en varm lejlighed. Endvidere er jeg lige blevet far til en lille pige, som i skrivende stund er 3 uger, og alle steder står der med store røde bogstaver, at barnet ikke må ligge i træk. Det får mig til at tænke på, at jeg også selv gennem hele livet har fået at vide af mine forældre, at man skal ikke sidde eller sove i træk.