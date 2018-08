»Jeg er meget bekymret for pigerne«: Tidlig druk kan skade kroppen senere – blandt andet med mutationer i brystet Brystkræft er en af 200 sygdomme, der hænger sammen med alkohol. En liberal drukkultur har omkostninger for unge mennesker, siger fagfolk.

Et ungt bryst er særligt følsomt, og store mængder alkohol i en tidlig alder kan skabe mutationer i vævet, der senere kan udvikle sig til en kræftsvulst. Det forklarer forskningsleder Anne Tønnesen fra Kræftens Bekæmpelse som reaktion på en ny undersøgelse, der kaster lys over, hvor meget alkohol elever på gymnasier og erhvervsskoler drikker.

Uddannelserne tager i disse dage imod de nye elever med festlige arrangementer, og trods skærpede regler på mange skoler, der ikke tolererer alkohol, er det alligevel i de sene teenageår, at grundlaget bliver lagt for, hvordan unge mennesker vil opfatte og forbruge alkohol som voksne. Og kroppen kan senere udskrive en regning for ungdommens fest og glade dage. Det skal unge og deres forældre være opmærksomme på, lyder det fra fagfolk. Eksempelvis er det velkendt, at der er en sammenhæng mellem alkohol og udvikling af en række kræftsygdomme.

Den mængde alkohol, som en ung kvinde indtager i perioden fra første menstruation, til hun får sit første barn, har betydning for risikoen for at udvikle brystkræft senere i livet Anne Tønnesen, forskningsleder hos Kræftens Bekæmpelse

»Jeg er meget bekymret for pigerne. Nyere forskning viser, at den mængde alkohol, som en ung kvinde indtager i perioden fra første menstruation, til hun får sit første barn, har betydning for risikoen for at udvikle brystkræft senere i livet. Det er svært at sige præcist, hvor farligt det er, men har du i ungdommen ti år med alkohol, så forhøjer du din risiko«, siger Anne Tønnesen og uddyber:

»Det hænger sammen med, at brystvævet i den periode er særligt følsomt, fordi det ikke er færdigudviklet. Store mængder alkohol kan give mutationer over tid i bestemte gener, som i sidste ende vil føre til, at cellerne vokser uhæmmet, og en kræfttumor udvikler sig«.

Selv om alkoholindtaget blandt danske unge generelt er faldende, har de stadig europarekord i fuldskab, og »unge, der starter tidligt og drikker meget, har samtidig større risiko for at udvikle alkoholrelaterede problemer senere i livet«, skriver Statens Institut for Folkesundhed i forordet til den nye rapport, som forskerne har lavet for Sundhedsstyrelsen.

Rapporten, der bygger på data fra 70.000 gymnasie- og HF-elever og 4.000 elever på erhvervsuddannelser, viser blandt andet, at omkring hver femte elev drikker mere end højrisikogrænsen på maksimalt 14 og 21 genstande om ugen for henholdsvis kvinder og mænd. Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du bryder grænsen.

Hvor voksne i højere grad fordeler vin, øl og sprut ud over ugen, så hælder eleverne ofte en hel masse indenbords på kort tid i forbindelse med fester og ferier, hvorimod hverdagen er mere tørlagt. Således svarer eksempelvis 28 procent af gymnasieeleverne og 20 procent af unge på erhvervsskoler, at de inden for de seneste 30 dage mindst fire gange har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed.

Til fester stikker forbruget tilsyneladende helt af. I hvert fald fortæller 41 procent af gymnasieeleverne og hele 70 procent af elever på erhvervsuddannelser, at de drak 10 eller flere genstande ved seneste fest.

Der er mange negative konsekvenser af at drikke meget og ofte i en tidlig alder, advarer Sundhedsstyrelsen.

»Unges hjerner er ikke færdigudviklede, og alkohol påvirker udviklingen af hjernen. Det nedsætter hukommelsen og indlæringsevnen. Derfor er det særligt uheldigt at drikke meget i den unge alder«, siger chefkonsulent Stine Flod Storgaard, der også peger på, at unge er særligt udsat for at blive afhængige, ligesom et stort forbrug af alkohol øger risikoen for, at man »eksperimenterer med tobak og stoffer«

Ifølge Sundhedsstyrelsen er alkohol relateret til 200 forskellige sygdomme.