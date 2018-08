Danskerne er klar til et kæmpe prishop på cigaretter Ny måling viser stort flertal for at fordoble prisen på en pakke cigaretter. Men politisk er der ikke opbakning til danskernes ønske.

Hvert år dør knap 14.000 mennesker af sygdomme, der er relateret til rygning. Blodpropper, kræft og rygerlunger. Dermed er smøgerne den største dræber herhjemme. Familier flås i stykker, børn mister deres forældre for tidligt, nikotinens kraft er så stærk, at selv om de fleste rygere gerne vil holde op, kan de ikke undvære røgen.

Dertil kommer, at rygere ofte går døden i møde plaget af alvorlig sygdom, hvor de får sværere og sværere ved at få luft ned i deres ødelagte lunger. Frustrationen står skarpt i pårørendes historier om deres kære, der blev slået ihjel af smøgerne. For det for tidlige dødsfald kunne formentlig være forhindret, hvis personen aldrig var begyndt at ryge.

Alt det er kendt stof.

Alligevel har politikere i Danmark i årevis tøvet med at hæve prisen markant på cigaretter, selv om det ifølge fagfolk er det mest effektive redskab for at få færre til at ryge og dermed skåne dem fra sygdom og død. Og nu viser en meningsmåling foretaget af Megafon for TV 2 Nyhederne og Politiken, at befolkningen er helt klar til at give prisen på cigaretter et ordentligt nøk opad.

70 procent af 1.000 adspurgte i en webmåling i august erklærer sig således helt enige (49 procent) eller overvejende enige (21 procent) i, at prisen på cigaretter bør fordobles. De er blevet stillet følgende spørgsmål:

»Markante prisstigninger på cigaretter i Norge har ført til, at langt færre unge begynder at ryge. I Danmark vil markante prisstigninger forventeligt føre til øget grænsehandel. Er du enig eller uenig i at prisen for en pakke cigaretter i Danmark bør hæves til det dobbelte?«.

Ni procent svarer 'hverken/eller', 19 procent erklærer sig enten overvejende uenig (8 procent) eller helt uenig (11 procent), mens to procent ikke ved, hvad de skal svare på spørgsmålet. I dag koster en pakke smøger cirka 35-45 kroner. En fordobling vil altså betyde priser på 70-90 kroner.

Liberale vælgere er også positive

Megafon har i undersøgelsen også spurgt til, hvad svarpersonen stemte ved seneste valg til Folketinget i 2015 og derpå regnet ud, i hvor høj grad ens politiske tilhørsforhold hænger sammen med holdning til dyrere cigaretter.

Der er forskelle, men blandt samtlige partiers vælgere er der et markant flertal for en fordobling af priserne. Fordelt på partier spænder svarene fra Liberal Alliances vælgere med flertal på 61 procent, til Alternativets vælgere, hvor 89 procent ønsker dobbelt så dyre smøger.

Direktør i Statens Institut for Folkesundhed Morten Grønbæk kalder undersøgelsens resultater »fantastiske« og »endnu et eksempel på, at befolkningen går foran politikerne i kampen mod rygning«.

»I Norge, hvor prisen er langt højere, er det under tre procent af de unge, som ryger, i Danmark er det 16-17 procent. Jeg vil sige, at det er overvejende sandsynligt, at det har noget med prisen at gøre. Det er helt oplagt. Men herhjemme er politikerne desværre fodslæbende i forhold til at lytte til befolkningens ønsker«, siger Morten Grønbæk.

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) er glad for, »at så mange danskere har fået en forståelse for, at vi er nødt til at gøre noget«.

»Rygning er den største dræber og en bombe under børn og unges helbred«, siger han dog uden at sige direkte, at S ønsker prisen sat op:

»Men vi er meget bevidste om virkemidlet, og om at tobak er blevet meget billigt i Danmark sammenlignet med vores nabolande. Det er et issue, at de har hævet prisen, og vi ikke har«, siger han.

DF ønsker ikke norske tilstande

Liselott Blixt er sundhedsordfører for DF, og hun ønsker ikke norske tilstande, hvor cigaretterne er dobbelt så dyre, som de nu er i Danmark.