På gymnasiet i Nyborg er rygning forbudt: »Det er et lorte forbud. Jeg startede med at ryge i 5. klasse i folkeskolen, fordi jeg syntes, at det var sejt« Røgfri skoletid deler eleverne fra Nyborg Gymnasium.

Mandag indførte Nyborg Gymnasium, som det første gymnasium i Danmark, røgfri skoletid for dets elever og lærere.

Det betyder, at det ikke kun er forbudt at ryge på matriklen, nu er det også slut med at ryge uden for skolens område - i al den tid, man har skemalagt undervisning.

Nu må eleverne hverken ryge på matriklen eller uden for gymnasiets område fra 8:15 til 16:45.

Hvis en elev alligevel trods røgfri skoletid ryger vil der være fem niveau af sanktioner fra en mundtlig advarsel til en egentlig bortvisning. Vis mere

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er Nyborg landets første kommune, hvor skolebørn helt fra 0. klasse i folkeskolen til de afslutter en ungdomsuddannelse kommer til at færdes i et røgfrit skolemiljø.

Det opsigtsvækkende ved røgfri skoletid på Nyborg Gymnasium er, at det også forbyder dets voksne, myndige elever cigaretter.

Nyborg Gymnasium er et campus for syv uddannelser lige fra 10. klasse til International Baccalaureate med i alt 1.150 elever fra 38 nationer.

Mange ryger og har røget i skoletiden før sommerferien. Nu risikerer samtlige rygende elever i værste fald at blive smidt ud, hvis de tænder en cigaret i skoletiden.

Herunder fortæller fire tilfældigt udvalgte elever fra Nyborg Gymnasium om deres holdning til rygeforbuddet.

Mohamad Allasadi, 19 år, 1.g, fast ryger i fire år:

Foto: Andreas Haubjerg

»Jeg vidste slet ikke, at der var rygeforbud her på skolen, men det er et godt initiativ. Jeg kommer nok ikke selv til at overholde det. Hvad de ikke ved, har de ikke ondt af. Jeg kan i hvert fald ikke gå en hel skoledag uden at ryge. Jeg begyndte at ryge, fordi det er afslappende og på grund af det sociale ved at ryge. Jeg kan ikke bare lige stoppe. Jeg har heller ikke lyst til at stoppe, og sådan tror jeg, at flere af os har det. Jeg tror ikke, at det vil hjælpe at tale med rygekonsulenterne, som de har stillet til rådighed«.

Julie Larsen, 18 år, 2.hf, fast ryger siden 5. klasse

Foto: Andreas Haubjerg

»Jeg synes, at det er et lorte forbud. Jeg startede med at ryge i 5. klasse i folkeskolen, fordi jeg syntes, at det var sejt. Nu er jeg så afhængig og kan ikke bare lige stoppe fra den ene dag til den anden. Jeg har heller ikke lyst, for det er afstressende for mig. Jeg fyldte 18 for et halvt år siden, så jeg har lige haft et halvt år, hvor jeg lovligt kunne bestemme over mig selv. Nu er det så også blevet taget fra mig«.

Luka Zivkovic, 18 år, 2.IB, fra Kroatien, ryger en gang imellem:

Foto: Andreas Haubjerg

»Jeg er helt okay med forbuddet, men jeg ved, at der mange, der synes, at det er et lidt drastisk tiltag. Det er godt, at det er blevet indført, fordi det kan standse mange elever i at blive afhængige. Jeg ved, at jeg formentlig ville være blevet afhængig, hvis ikke det var for forbuddet. Jeg røg sidste år i skoletiden, men det har jeg ikke tænkt mig at gøre længere. Men jeg fortsætter nok med at ryge til fester«.

Gosia Dybowska, 18 år, 2.IB, fra Polen, ikke ryger:

Foto: Andreas Haubjerg

»Det er en god ide med røgfri skoletid. Jeg ryger ikke, men mange af mine venner gør. Jeg tror egentlig bare gerne, de vil snakke med nogen, men så begynder de at ryge for at have nogen at hænge ud med i stedet. Måske vil det her stoppe folk, inden de overhovedet begynder at ryge. Det håber jeg«.