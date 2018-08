Danske Patienter: Højesteretsdom er en potentiel bombe under patientrettigheder Karin Mygdal var chokeret, da Højesteret i dag ikke gav hende medhold i hendes erstatningssag. Dommen betyder, at hverken Karin eller de 432 andre kræftramte kvinder får erstatning for deres forsinkede brystscreening.

Højesteret har i dag stadfæstet, at Karin Mygdal og 432 andre kvinder ikke skal have erstatning fra Region Hovedstaden, selv om de fik konstateret brystkræft efter at være blevet screenet for sent.

Dommerne lagde, ligesom Østre Landsret, vægt på, at situationen ikke var akut, og at Karin Mygdal ikke havde symptomer på kræft. Derfor godtog de Region Hovedstadens argument om ressourcemangel som årsag til den forsinkede indkaldelse.

Fakta Sagen kort Kvinder mellem 50 og 69 år har lovkrav på at få en brystscreening, en mammografi, hver 2. år plus/minus 3 måneder. Karin Mygdal blev indkaldt 38 dage for sent af Region Hovedstaden. Efterfølgende fik hun konstateret brystkræft og gennemgik kemoterapi. Region Hovedstaden har brugt økonomisk og personalemæssig ressourcemangel som årsag til den forsinkede screening. Regionen oplevede i den to-årige periode en stigning på 8 % i antallet af screeninger.

Den vurdering vækker stor opsigt hos Danske Patienter.

»Vi er dybt bekymrede over den afgørelse, der er kommet. Vi mener, det potentielt er en bombe under patientrettigheder i hele sundhedsvæsenet«, siger direktøren i Danske Patienter, Morten Freil.

Også Karin Mygdals advokat, Søren Kroer, betragter dagens dom med bekymring.

»Min frygt er, at regionerne mere aktivt vil anvende det her ressourceargument fremadrettet, når man har haft svært ved at nå sine ting eller er bagefter med behandlinger«, siger Søren Kroer.

Hos Danske Patienter frygter de ligeledes, at regionerne i fremtiden vil benytte manglen på ressourcer som forklaring i sager om patienterstatning.

Derfor kalder Morten Freil på en hurtig reaktion fra sundhedsministeren.

»Vi håber, at ministeren straks vil kigge på det her, så man hurtigt får lavet nogle ændringer, for det er at tilsidesætte patienters rettigheder. Det er en bombe under patientrettigheder, hvis ressourceargumentet gang på gang kan bruges som årsag til ikke at udbetale erstatning«, siger Morten Freil.

Rystet hovedperson

Karin Mygdal, der har været hovedperson i sagen, havde svært ved at forstå dommen, da Politiken talte med hende kort efter domsafsigelsen.

»Jeg er meget rystet over, at de kom frem til den afgørelse«, siger Karin Mygdal.

Hun forventer, at dommen vil skabe noget røre på Christiansborg. Da hun tabte sagen i Østre Landsret, var der en kraftig reaktion fra politikere på tværs af blokkene.

»Jeg tror og håber, at alle sundhedsordførerne og sundhedsministeren nu kommer på banen. Jeg synes virkelig, at det er trist, at man kan bruge det argument, at man i princippet ikke havde tid«, siger Karin Mygdal.