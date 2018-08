Sundhedsordfører: Der er gået valgkamp i hpv-vaccinen

Bedre for ligheden

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) er positiv over udsigten til, at alle 12-årige drenge kan få tilbudt en gratis hpv-vaccine. Han undrer sig dog over, hvorfor ministeren fremsætter et politisk forslag, inden anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er blevet lagt frem. Tidligere har både han og sundhedsordførere fra Konservative og Venstre sagt, at de ville afvente anbefalingerne, før de tog stilling. Men når Flemming Møller Mortensen alligevel bakker op, skyldes det, at han er overbevist om, at sundhedsministeren har fået en »underhåndsmelding« fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan anbefalingerne tegner til at blive.

Hvad bygger du det på?

»På min viden om det politiske spil. Jeg kan kun tolke det sådan, at vi er i et valgår, og ministeren ville meget gerne have dette ud med finanslovsforslaget nu frem for at vente til næste år. Hvis der ikke ligger noget på skrift fra Sundhedsstyrelsen, ser det altså mildest talt besynderligt ud. Faktisk usagligt«, siger Flemming Møller Mortensen, der vil spørge ministeren, hvad det faglige belæg er for at komme med forslaget, inden Sundhedsstyrelsen anbefalinger er kommet, og hvorfor ordførerne ikke er blevet orienteret på forhånd.

Regeringen har allerede politisk flertal for sit forslag, da Dansk Folkeparti bakker op. Sundhedsordfører Liselott Blixt siger, at hun for flere måneder siden har sagt, at dette er præcis, hvad partiet ønsker. Som andre kilder peger hun på, at der har været en social skævhed i den hidtidige model, hvor kun bi- eller homoseksuelle drenge kunne få tilbudt en gratis hpv-vaccine.

»Det kan være svært i en ung alder at kende sin egen seksualitet. En del drenge har sex med både piger og drenge uden at opfatte sig selv om homoseksuelle, og de har ikke kunnet få tilbudt vaccinen. Samtidig gør vi op med den sociale ulighed, hvor forældre, som har råd til selv at betale, køber vaccinen til deres drengebørn, mens andre forældre uden nok penge ikke har købt vaccinen, selv om de gerne ville«, siger hun.