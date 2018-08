Ny aftale skal forhindre demente i at skade sig selv Plejepersonale får bedre muligheder for at sikre, at demente ikke skader sig selv eller andre.

Med den nuværende regler kan det være svært at gribe hurtigt og effektivt ind over for demente, der enten risikerer at skade sig selv eller andre. Men det ændrer en ny politisk aftale, der præsenteres fredag eftermiddag i Sundheds- og Ældreministeriet. Den giver plejepersonale mulighed for i højere grad af bruge teknologier som faldmåtter, sensorgulve og gps - også i den dementes eget hjem. Personalet får mulighed for kortvarigt at fastholde demente beboere i forbindelse med personlig hygiejne, hvis det skønnes nødvendigt. Det skal dog registreres og indberettes. På samme måde er det tilladt at gribe ind, hvis en beboer kan ødelægge væsentligt indbo eller værdier. Og aftalen åbner ligeledes op for at fastholde en beboer og føre vedkommende tilbage til eget hjem, hvis han eller hun er til fare for sig selv eller andre, eller hvis vedkommende er gået ind i en anden beboers hjem. Det vil i modsætning til i dag kunne gøres uden forudgående tilladelse, hvis der er risiko for personskade. Denne form for magtanvendelse skal ligesom alle andre indgreb i selvbestemmelsesretten indberettes til socialtilsynet Det har været et ønske fra pårørende og fagforeninger, at reglerne på området blev præciseret. Aftalen er indgået af partierne i den såkaldte satspuljekreds. Foruden regeringen drejer det dig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale og SF. ritzau