Pårørende om genindlæggelser i psykiatrien: »Det er ikke bare tal, det er mennesker med liv og følelser og pårørende« Det viser noget om psykiatrien som helhed, når det ikke er lykkedes at bringe antallet af genindlæggelser ned, mener pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Hver femte genindlægges fortsat inden for 30 dage.

I dag offentliggør Sundhedsministeriet den årlige nationale måling af sundhedsvæsenet, hvor en lang række målepunkter er opgjort på nationalt regionalt og kommunalt niveau.

Tallene viser kort sagt, hvordan det går i blandt andet psykiatrien.

Der er små forbedringer i rapporten, eksempelvis mht. bæltefiksering, men man kan også læse, at 22,3 procent af samtlige indlagte patienter i psykiatrien bliver akut genindlagt senest 30 dage efter udskrivelsen.





Fakta Sådan går det i psykiatrien Torsdag offentliggør Sundhedsministeriet den årlige nationale måling af sundhedsvæsenet, en slags karakterbog på en lang række målepunkter opgjort på nationalt niveau, regionalt og kommunalt. Sådan ser udviklingen ud ifølge de nye tal: Flere genindlægges akut Når patienter akut genindlæggelser senest 30 dage efter en udskrivelse kan det være tegn på kvalitetsproblemer og uhensigtsmæssige forløb under indlæggelse eller efter hjemkomst til kommune. Akutte psykiatriske genindlæggelser var i 2017: 22,3 procent. Tallet er steget fra 20,7 procent i 2014. Færre færdigbehandlede venter på at komme hjem Borgere med psykisk sygdom, der er færdigbehandlede skal ikke optage sendepladser fra andre patienter. Det sker, fordi egen kommune ikke er klar til at modtage borgeren. Psykiatriske færdigbehandlingsdage per 1.000 borgere var 4,1 dage i 2017. Tallet er faldet fra 5,0 i 2014 Mange mister job Behandling af psykisk sygdom betyder ikke medføre arbejdsløshed, det er forskelligt, hvor gode de enkelte kommuner er til at sikre job til de syge. Fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet seks måneder efter psykiatrisk indlæggelse, andel borgere (25-64 år) var 47,4 procent i 2016 - et fald fra 49,9 procent i 2014 Færre bæltefikseres Tvang i psykiatrien skal for vidt muligt undgås, bæltefiksering er en af de mest indgribende tvangsforanstaltninger, der findes. Andel indlagte i psykiatrien, der bæltefikseres var i 2017 5.4 procent, mens det i 2014 var 7,0 procent. Kortere ventetider til børne-ungepsykiatrien Ventetid til første psykiatriske sygehuskontakt for børn og unge i dage var i gennemsnit 22 dage i 2017 mod 30 dage i 2014. Kortere ventetider til voksenpsykiatrien Ventetid i det psykiatriske sygehusvæsen, voksne dage var i gennemsnit 19 dage i 2017 mod 35 dage i 2014. Børn og unge tilbydes udredning til tiden Borgere har krav på at få startet en faglig udredning af psykisk lidelse inden for 30 dage, procentdelen i børne-ungepsykiatrien, hvor retten overholdes var i 4. kvartal af 2017 var 90, mens den var 91 i 2016. Voksne tilbydes udredning til tiden Borgere har krav på at få startet en faglig udredning af psykisk lidelse inden for 30 dage, procentdelen i voksenpsykiatrien, hvor retten overholdes var i 4. kvartal af 2017 94, mens den i 4. kvartal af 2016 var 91. Vis mere

Vi har forelagt tallene for generalsekretæren i pårørendeforeningen Bedre psykiatri, Thorsten Theilgaard.

Hvilke tal bider du mærke i?

»Det er dybt bekymrende, at der ikke er sket noget i forhold til antallet af genindlæggelser siden 2014, hvor den første psykiatriplan blev rullet ud. Det er en central markør for psykiatrien i Danmark, som viser, at behandlingen er mangelfuld«.

Hvad tyder udviklingen på?

»Perspektivet for mennesker, der har brug for behandling i sundhedsvæsnet er, at man skal blive rask eller stabiliseret. Det tegner et markant andet billede, når så mange bliver genindlagt. Det viser, at mange enten ikke er behandlet nok – altså at de ikke er raske nok, når de bliver udskrevet – eller at der er mangler i den opfølgende behandling. Der kan vi ikke læse ud af tallene, hvad der er hvad, men vi ved, at der er problemer begge steder. Konsekvensen er, at hver femte dansker, der bliver indlagt i psykiatrien, bliver genindlagt«.

Undrer det dig, at der trods nationale målsætninger ikke har været en bedre udvikling på området?

»Det er en skærpende omstændighed, at ambitionsniveauet fra 2014 har været at få en bedre psykiatri. Nej, det er ikke lykkedes, siger de her tal«.

Hvorfor er det så svært at nedbringe antallet af genindlæggelser?

Foto: Helga C. Theilgaard Thorstein Theilgaard er generalsekretær hos pårørendeforeningen Bedre psykiatri.

»Man kan konstatere, at politikerne har undervurderet antallet af mennesker, der har brug for psykiatrien. Det kvalitetsmæssige løft er spist op af, at der er kommet mange flere, der har brug for psykiatrisk hjælp«.

Hvad er konsekvensen for patienterne, hvis de bliver for tidligt udskrevet?

»Det handler i mange tilfælde om liv og død, hvis folk bliver for tidligt udskrevet. Det kan være meget definitivt. Det er ikke bare tal, det er mennesker med liv og følelser og pårørende, vi taler om«.

»Det er dybt utilstedeligt, at man udskriver for eksempel selvmordstruede. Det siger noget om, at psykiatrien er meget presset. Den stille konstatering: Man har helt undervurderet antallet af mennekser, der har brug for psykiatrien. Kvalitetsmæssige løft, der lå i planen er spist op af, at der er kommet mange flere, der har brug for psykiatri«.

Hvad foreslår I, at man gør videre?

»Vi mener, der skal være flere markører for, hvordan det går med patienterne, efter de bliver udskrevet. Hvad er det for et liv, man har efter indlæggelsen. Der ser man lige nu kun på beskæftigelse, men der skal ses på flere parametre. Vi foreslår, at der opstilles konkrete mål to og fem år efter endt behandling med fokus på graden af tilbagefald, genindlæggelser, symptomer, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, opfølgning efter udskrivning, bolig, økonomi, medicinforbrug og pårørendeinddragelse. Det er nødvendigt for at sætte fokus på, at folk skal blive raske. For mange med psykisk sygdom kan helbredes. Det er vi bare ikke gode nok til i Danmark«.½