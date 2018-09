Frederiksberg mister 'tronen': Danmark har fået ny højborg for klamydia Så skete det, velhaverenklaven Frederiksberg er ikke længere stedet i Danmark, hvor flest unge får konstateret klamydia.

Der bør gå et lettelsen suk gennem de pæne alléer på Frederiksberg netop nu.

For i dette øjeblik meddeles det fra Sundhedsstyrelsen, at den konservative højborg for velhavere, der er omsluttet af det løsslupne København, ikke længere er kommunen, hvor flest unge målt per 1.000 i alderen 15-29 år får konstateret kønssygdommen klamydia.

Klamydia i Danmark Antal diagnosticerede klamydia tilfælde i 2016: 34.134

Antal diagnosticerede klamydia tilfælde i 2017: 32.737 (opgjort juli 2018)

I 2017 var antallet af klamydia tilfælde blandt de 15-24 årige 22.317 (dvs. 68 % af alle diagnosticerede i 2017)

I 2017 var antallet af klamydia tilfælde blandt de 15-29 årige 27.776 (dvs. 85 % af alle diagnosticerede i 2017)

Sundhedsstyrelsen vurderer at ca. 50.000 smittes med klamydia om året.

Ca. halvdelen af mænd og kvinder mærker ingen symptomer på klamydia. Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

Sidste år var det 33,4 unge mellem 15 og 29 år per 1.000, der havde dyrket så meget ubeskyttet sex - altså uden kondom - at de havde fået den let smittende kønssygdom, der kan føre til ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter hos kvinder og ufrivillig barnløshed og betændelse i bitestiklerne hos mænd.

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag årets tal, der viser, at antallet af unge på Frederiksberg, der får konstateret klamydia er faldet til 30,2 per 1.000.

Klamydia - mange flere er smittede Det vurderes at ca. 50.000 bliver smittet om året, men det er ikke alle, der bliver testet for sygdommen, fordi cirka halvdelen af mænd og kvinder ikke mærker symptomerne på klamydia.

Det kan være alvorligt, at gå rundt med en klamydia infektion uden at vide det, for en ubehandlet klamydia infektion kan det i værste fald betyde, at man ikke kan få børn.

Derudover betyder det høje antal af smittede jo også, at smitterisikoen er meget høj.

Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at man beskytter sig selv ved at bruge kondom, særligt hvis man er sammen med en ny partner, og til at blive testet, hvis man er i tvivl om man er smittet. Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

Det betyder, at der nu er kommet en helt ny klamydiahøjborg. Faktisk er der to byer - og begge vest for Storebælt, hvor der sker så meget friktion, at de nu har de højeste forekomster.

I Aalborg Kommune får 31,3 konstateret klamydia, men det er slet ikke stedet, hvor flest er smittet. Det er:

KOLDING...

Her havde 31,6 per 1.000 unge mellem 15 og 29 år sidste år fået konstateret klamydia.

Hvad er klamydia? Klamydia er en infektion i urinrøret, livmoderhalsen eller endetarmen forårsaget af bakterien Chlamydia trachomatis . Infektionen giver ingen symptomer i halvdelen af tilfældene for mænd og i 3/4 af tilfældene for kvinder.

Det anbefales, at alle seksuelt aktive personer under 25 år bør lade sig undersøge for klamydia ved hyppigt skift af seksualpartner.

Klamydia er den hyppigste seksuelt overførbare sygdom i Danmark.

Ved mistanke om klamydia anbefales en underlivsundersøgelse hos kvinder. Der tages en bakterieprøve med prøvepind fra urinrøret og fra livmoderhalsen hos kvinder, eller fra urinrøret (podeundersøgelse eller urinundersøgelse) hos mænd. Kilde: Patienthåndbogen Vis mere

Og tænker nogen, hvor dælen kan man dyrke ubeskyttet sex og have den mindste risiko for at pådrage sig kønssygdommen, så er det bare at tage en tur til Brønderslev Kommune og finde en villig ung, da der 'kun' er 13,0 per 1.000.

Og igen, ønsker du ikke risikoen for, dels at få konstateret en tarvelig kønssygdom, dels at skulle ringe eller sende en sms til alle dem, du har dyrket ubeskyttet sex med de seneste mange måneder med det lidt småtarvelige budskab, så smittekliden stoppes, så husk nu det kondom.