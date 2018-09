En stor gruppe unge har aldrig prøvet at dyrke sex

Piger er stadig billige

I sommer offentliggjorde VIVE en større analyse af 16-20-åriges opfattelse af køn, krop og seksualitet.

Den viste, at unge mænd og kvinder er lige seksuelt aktive, men at unge har en opfattelse af, at der er forskellige spilleregler for pigers og drenges seksualitet. Mens drenge i højere grad anerkendes for en aktiv seksualitet med forskellige partnere, risikerer piger med samme adfærd at blive stemplet som billige og urene. Vive-undersøgelsen undersøgte ikke alder for seksuel debut.

»Men vi kan fra flere undersøgelser de seneste 5-10 år se den her tendens til, at den seksuelle debut udsættes. Eksempelvis har to danske undersøgelser vist, at både blandt de 15-årige og de 19-årige er der færre, der er seksuelt debuteret. Det passer også fint sammen med, at der er færre teenageaborter, aborter i ung alder og færre unge bliver forældre. Vi ved, at unges sociale liv i disse år forandres ret radikalt. I dag har de unge mindre socialt samvær end for blot få år siden, fordi en del er samværet er flyttet over på sociale medier. Virtuelle venskaber begrænser jo naturligt udsigten til sex. Vi ser også, at unge drikker lidt mindre alkohol end tidligere. Det sænker risikoen for beruset, måske uønsket, festsex. Alt det kan være bud på forklaringer på, hvorfor vi nu ser en tendens til en senere seksuelt debut«, siger Karen Margrethe Dahl.

Vive-forskeren arbejder netop nu sammen med kollegerne på endnu en rapport om børn og unge, hvor også den seksuelle debut er et parameter. Selv om forskeren ikke vil løfte sløret for deres resultater, så stemmer de godt overens med Sundhedsstyrelsen måling.

Også frustration og urealistiske forestillinger

»Det er jo godt, hvis der er mindre ufrivilligt sex i dag end tidligere og fint, hvis unge venter med at dyrke sex, til de føler, de er parate til det. Men hvis det er udtryk for, at de unge går rundt med et ikkeopfyldt seksuelt behov og ikke oplever at have rum for at udforske sex og intimitet under trygge rammer, fører det måske dels til frustration og dels til nogle urealistiske forestillinger om, hvad sex er og ikke er«, siger Karen Margrethe Dahl.