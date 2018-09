Københavnske kvinder får nyt fødested - men lægerne er kritiske Et stigende antal fødsler og mangel på personale har skabt stress på hovedstadens fødegange. Et nyt fødested skal afhjælpe presset, men man skulle hellere have givet pengene til de eksisterende afdelinger, mener læger.

For få hænder, stress, utryghed og travlhed. Den stemning er der mange københavnske kvinder, der har oplevet gennem de seneste år på hovedstadens fødeafdelinger. Et stigende antal fødsler hjælper ikke på situationen, som igennem længere tid har kaldt på en politisk løsning.

Den kommer nu: København skal have en ny fødeafdeling. Det har Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden netop indstillet til Regionsrådet. Afdelingen skal ligge på Bispebjerg Hospital.

»Flere borgere i byen og et stigende antal fødsler - det er baggrunden for, at vi har drøftet forskellige saglige løsninger for at kunne få gode og trygge fødsler for alle i København«, forklarer regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).



Tre lukkede afdelinger

Beslutningen om at oprette en ny fødeafdeling med tilhørende børneafdeling og neonatalklinik til for tidligt fødte børn kommer få år efter, at man har lukket fødeafdelinger på Glostrup, Gentofte og Frederiksberg Hospital. Dengang var begrundelsen stigende problemer med at skaffe personale samt økonomisk vinding ved at centralisere hovedstadens fødsler.

At spilde 50 millioner kroner ekstra hvert år på at drive et nyt center frem for at bemande dem, der er i forvejen ordentligt, det giver ingen mening Øjvind Lidegaard, professor Rigshospitalet

Blandt andet derfor mener flere fagfolk, at beslutningen er hen i vejret.

Eller »grotesk«, som professor i gynækologi og obstetrik ved Rigshospitalet, Øjvind Lidegaard, kalder den.

»Alle er enige om, at der er alt for meget pres på, som det er, med fødende kvinder, der bliver sparket ud to timer efter fødslen. Det er uanstændigt. Og hvis vi væltede os i ressourcer - penge og uddannede læger og specialister - så kunne jeg overtales. Men at spilde 50 millioner kroner ekstra hvert år på at drive et nyt center frem for at bemande dem, der er i forvejen ordentligt, det giver ingen mening«, siger Øjvind Lidegaard.

Der mangler specialister

Desuden vil et helt nyt center ifølge lægerne kræve endnu flere specialister, end hvis man fik flere hænder på de eksisterende afdelinger:

»Har man en afdeling med speciallæger i forvejen, kan yngre læger bedre være en hjælp, mens specialisterne kan spredes 'tyndere' ud. En ny afdeling skal have sine egne specialister, og hvor skal de komme fra? Jeg ville ikke have noget imod en ny fødeafdelingen, hvis løsningen løste de problemer, vi står med. Men det gør den ikke«, siger Øjvind Lidegaard, hvis største bekymring er, at der ikke er de speciallæger, der skal til.

Fakta Fødeafdelinger i København Rigshospitalet og Herlev har hver ca. 5.500 fødsler om året nu, mens landets største fødeafdeling på Hvidovre har ca. 7.000. Til sammenligning har Skejby Universitetshospital, der er det største fødested uden for Region Hovedstaden, ca. 5.000 fødsler. På Bispebjerg Hospital vil der være plads til 3.500 fødsler om året, hvilket i et regionalt perspektiv vil blive den mindste fødeafdeling, men på landsplan vil det være det 6.-8. største blandt landets 20 fødeafdelinger. Et nyt kvinde-barn center vil kunne rummes inden for rammerne af kvalitetsfondsbyggeriet på Bispebjerg. For at imødekomme mange nybagte familiers ønske om en mindre 'hospitaliseret' fødeoplevelse har regionsrådet allerede besluttet, at der i løbet af 2019 indrettes en skærmet in-house fødeklinik på hver af de fire nuværende fødesteder, og der skal etableres en fælles regional hjemmefødselsordning. Der er fra 2019 afsat 12 mio. kr. årligt (3 mio. kr. til hvert fødested) til øget driftsudgifter til in-house fødeklinikkerne. Kilde: Region Hovedstaden





»Man kan ikke bare lige uddanne dem. Det tager 12 år at uddanne en speciallæge. Det eneste sted, man kan tage dem fra, det er de eksisterende hospitaler. Og så mangler de der«, siger han.

Gorm Greisen er professor og klinikchef på Rigshospitalets neonatalafdeling, og han erklærer sig enig i kritikken:

»Vi har i forvejen svært ved at skaffe personale«, siger han.

»Jeg er neonatolog, og vi har en ret smal kabale med læger, der skal finde speciale, og behovet for arbejdskraft i fremtiden. Med det nye center skal vi pludselig tage måske syv ekstra ind. Jeg går ud fra, man vil ende med at tage dem fra Region Sjælland, og så mangler de derude«, siger Gorm Greisen.