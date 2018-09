En lap papir med nummeret 30 blev Elses redning: »Det var liv eller død for mig at få den her behandling« I flere år var 87-årige Else Glarner plaget af en voldsom diarré. Men en helt særlig behandlingsform har givet hende livskvaliteten tilbage.

”Nummer 30”, sagde en sygeplejerske med et kæmpe smil på læben i et lille rum på Aarhus Universitetshospital. Det skulle vise sig at blive 87-årige Else Glarners lykkenummer. Den forårsdag i april måned 2017, hvor en lille lap papir med nummeret 30 blev trukket op af en pose, som var det tombola på et marked i provinsen, ændrede Else Glarners liv drastisk.

I 2015 blev Else Glarner angrebet af den ekstremt hårdnakkede dræberbakterie Clostridium difficile, der hvert år rammer 4000 danskere og giver så voldsom diarre og er så svær at slå ned, at den kan være livsfarlig.

»Jeg følte mig håbløs med diarre mere end otte gange om dagen. Det hæmmede mig, og de aktiviteter jeg gerne ville nå. Jeg var hamrende træt, og det var svært at bevare gejsten. Min hverdag bestod af gentagende toiletbesøg, afslapning i sengen, prøver på hospitalet og så små aktiviteter, som jeg lige kunne overskue. Alt andet blev jeg nødt til at aflyse. Det var en modbydelig infektion«, siger Else Glarner om de knap halvandet år, hvor lægerne forsøgte at behandle dræberbakterien med den ene længerevarende antibiotikakur efter den anden.

Når hun stoppede, dukkede diarreen op igen, fordi bakterien vendte tilbage.

Hun var én af de få, som fik muligheden for at blive behandlet med en såkaldt fæcestransplantation i forbindelse med et forskningsprojekt i 2017 på Aarhus Universitetshospital.

Transplantationen sker ved at lægerne via sonde eller kikkertundersøgelse overføre afføring fra en rask donor til tarmen hos en patient med Clostridium-infektionen.

Nummer 30 gav Else Glarner adgang til at få fæcestransplantation som behandling for hendes infektion. I forskningsprojektet var 64 blevet godkendt til behandling, men Else Glarner var én ud af 24, som blev fæcestransplanteret, mens de resterende fik antibiotika.



»Det var liv eller død for mig at få den her behandling. Så det var i den grad et mirakel at være en af de heldige få, der fik mulighed for at blive behandlet med fæcestransplantation«, siger Else Glarner.



Virker hos 9 ud af 10

Siden 2014 har det kun været muligt at tilbyde fæcestransplantation til få patienter i forbindelse med forskningsprojekter, men fra den fra den 1. oktober bliver det en landsdækkende behandling. Det gælder for patienter med gentagen infektion af Clostridium difficile, som kan blive henvist til hospitaler i Aarhus, Hvidovre eller Køge, hvor man kan tilbyde behandlingen og blive vurderet med henblik på transplantation, forklarer overlæge på Aarhus Universitethospital og klinisk lektor på Aarhus Universitet Christian Lodberg Hvas.

»Fæcestransplantation virker hos ni ud af ti patienter, som bliver raske af blot en enkelt behandling. Til sammenligning bliver kun cirka en tredjedel raske med antibiotika«, siger Christian Lodberg Hvas, som er meget begejstret over behandlingen. Han har siden 2014 været med til at behandle 200 patienter med fæcestransplantation på Aarhus Universitetshospital.

Dræberbakterie

Else Glarner er en travl og aktiv dame. Hun arbejder som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælp to dage om ugen, går i læsekreds ved Ældresagen og spiller kortspillet bridge tre eftermiddage om ugen. Det har hun gjort i 11 år med undtagelse for de år, hvor hun levede med dræberbakterien Clostridium.

Sygdommen hæmmede hende modvilligt. Det skete på trods af, at Else Glarner ikke var fremmed på sygehuset, da hun blev ramt af dræberbakterien første gang.

Hun har nemlig levet i cirka 25 år med den kroniske tyktarmbetændelse Colitis Ulcerosa. Det var dog i mange år et relativt fredeligt forløb indtil 2015, hvor hun fik tilbagevendende episoder med diarré, som lægerne fandt ud af skyldtes Clostridium-infektionen. Lægerne valgte at behandle det med binyrebarkhormon over en længere periode. I alt nåede Else Glarner at tage tre antibiotikakure på knap halvandet år, men infektionen vendte tilbage gang på gang.

»Det var frustrerende hele tiden at gå rundt og håbe på at antibiotikakurene kunne kurere sygdommen. Jeg blev skuffet hver gang infektion vendte tilbage. Til sidst efter tre ture med antibiotikakur var jeg tæt på at miste troen«, siger Else Glarner.



Troen fandt dog tilbage til hende på en togtur fra København til Nyborg. Her kunne hun læse i DSB-magasinet Ud & Se, at Aarhus Universitetshospital var i gang med et pilotprojekt, som behandlede patienter som Else Glarner med fæcestransplantationer.

»Jeg tillod mig at smugle bladet ud af toget og vise det til den overlæge, der i mange år havde behandlet mig for kronisk tarmbetændelse på Nyborg hospital. Han var ikke åben for projektet. Men det blev han«, siger Else Glarner.