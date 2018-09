Fire vigtige ting ved afførings-transplantation i fremtiden: Donormatch, nulstillet tarm, sund kost og flere behandlinger

På nuværende tidspunkt kan man kun med sikkerhed sige, at man kan kurere ni ud af ti patienter med dræberbakterien Clostridium difficile ved hjælp af fæcestransplantation, også kaldet FMT-behandling (fækal mikrobiotatransplantation). I fremtiden håber forskere på, at man kan bruge behandlingen til at helbrede sygdomme såsom fedme samt allergiske, neurologiske og psykiske sygdomme, siger professor og forskningsleder ved Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter på Københavns Universitet Oluf Borbye Pedersen.

Han nævner fire forhold, der kan give indsigt i, hvorfor det endnu ikke er lykkedes, og hvad der skal til.

Donormatch

»For at FMT-behandlinger skal virke på andre sygdomme end Clostridium difficile, så skal der formentlig være forligelighed mellem donor og modtager af afføringen. Det er der ikke på nuværende tidspunkt i behandlingerne med FMT for en række sygdomme, og det er måske en af grundene til, at succesraten er så lav for de behandlinger. Så vi skal finde ud af, hvordan vi bedst matcher donor og modtagers afføring nede på det molekylære forligsniveau«.

Tarmbakterieøkologi

»Tarmbakterieøkologien skal formentlig nulstilles, for at FMT-behandling kan fungere som behandling for andre sygdomme. Det kan man gøres på tre måder. Man kan give flere antibiotikakure, så næsten hele patientens tarmøkologi udryddes. Det er også det, som lægerne gør ved patienter med Clostridium-infektion i bestræbelsen på at slå bakterien ihjel. En anden mulighed er tarmskylninger, og en tredje er langtidsfaste, hvor tarmene tømmes naturligt«.

Sund kost

»Det tredje forhold er, at man skal huske at kombinere donorafføring med sund kost. Det er ikke nok at give en sund tarmbakterieøkologi fra en donor, hvis der ikke samtidig gives det rigtige brændstof for de sunde tarmbakterier. Vi ved endnu ikke, hvad det sunde brændstof er. Men den foreløbige forskning tyder på, at det er en overvejende grøn kost, der er rig på det, vi kalder vandopløselige kostfibre, og som kun indeholder begrænsede mængder animalsk fedt fra f.eks fedt kød og pålæg«.

Gentagne behandlinger

»I de fleste tilfælde af FMT-behandling ved en række sygdomme bliver der kun givet en enkelt eller to behandlinger. Det er formentlig langtfra nok. Man skal i nogle tilfælde helt op på en fem-seks transplantationer fordelt over flere uger, før de sunde tarmbakterier bliver accepteret i den tomme tarm«.

Oluf Borbye Pedersen gør det klart, at det gælder for alle fire forhold, at der mangler grundforskning på områderne.

»Der er virkelig lang vej til, at fæcestransplantation kan blive virkelighed i behandlingen af andre sygdomme end Clostridium difficile«, siger han, og tilføjer, at forskere og læger tidligere har forsøgt at behandle alt fra svær overvægt til autisme med metoden, men uden den store succes.