Her løber 22.000 par sko: Københavns halvmaraton har ry som et af verdens hurtigste Når 22.000 løbere klokken 11.15 i dag tager hul på de 21,095 kilometer igennem København og Frederiksberg, er det med nogle af verdens bedste løbere i front.

Københavns halvmaraton er siden sin start i 2015 ikke alene blevet til Danmarks største løb – det har også fået ry som en af verdens hurtigste ruter.

»København er en flad by, og så har den nogle gode, lange stræk på Østre Allé, Strandboulevarden og Kalvebod Brygge«, siger løbets sportschef, Henrik Paulsen.

»Det er sammen med en stor tilskueropbakning med til at gøre ruten velegnet til personlige rekorder – ikke bare blandt eliten, men også for motionisterne«, siger han.

I 2017 løb tre mænd under 59 minutter, hvilket kun er sket to gange i verdenshistorien i ét løb. To af de løbere, Abraham Cheroben og Jorum Lumbasi Okombo, vender tilbage i år.

Men i år er det særligt kvindesiden, som lægger op til et spændende opgør, hvor der spekuleres i tre angreb på den nuværende verdensrekord på 64 minutter og 51 sekunder.

Joan Chelimo Melly, sidste års nummer to, løb i april i år Prags halvmaraton på 65 minutter og fire sekunder, altså 13 sekunder langsommere end den nuværende verdensrekord.

»Jeg har fokus på at vinde«, sagde Joan Chelimo Melly på lørdagens pressemøde i København. »Og hvis verdensrekorden kommer, er det en bonus«.

Melly fortæller yderligere, at hun har haft en god sæson og har haft fuld fokus på København de sidste tre måneder.

I front med hende forventes det, at Ruth Chepng’etich ligeledes går efter at vinde og måske at sætte verdensrekord. Chepng’etich har personlig rekord på 66 minutter og 19 sekunder, og den blev sat i Istanbul i april 2017.

Den tredje kvinde, som forventes at lægge ud i førerfeltet, er etiopiskfødte Sifan Hassan fra Holland. Hassan debuterer på halvmaratondistancen, men er europamester og har europæisk rekord på 5.000 meter.

VM-succes fødte løbet

Københavns halvmaraton, der officielt hedder Copenhagen Half, blev affødt af den succes, løbets arrangører havde med afvikling af verdensmesterskaberne i halvmaraton i april 2014.

Her var det første gang, at et verdensmesterskab på distancen ikke var forbeholdt eliten.

»Halen med 20.000 motionister var en måde at få København og Frederiksberg Kommune med på ideen. Vi gjorde løbet til en folkefest, og den tradition har vi fortsat«, siger sportschef Henrik Paulsen.

I løbets tredje år opnåede løbet såkaldt guldlabel fra Det Internationale Atletik Forbund, IAAF.

Mærkningen stiller blandt andet krav til rutens udformning, præmiesummerne og den digitale dækning af løbet.

Københavns halvmaraton finder i år sted samme dag som Berlin Marathon, hvor der også spekuleres i nye verdensrekorder.

»Hvis alt går godt, har vi i dag fire nye verdensrekorder på hel- og halvmaraton«, siger Henrik Paulson.

Mere end 100.000 tilskuere forventes at tage plads langs ruten, som byder på 20 underholdningssteder, såkaldte ’powerzoner’, med musik og underholdning til løbere og tilskuere.

Sidste år blev blev løbet undervejs ramt af voldsomt uvejr med torden, kaskader af nedbør og lyn, hvor tre kom lettere til skade på grund af lynnedslag. Til sidst valgte arrangørerne at aflyse løbet på grund af det dårlige vejr.

Intet tyder på, at det ubehagelige vejr rammer løbet i år, hvor der forventes småskyet, omkring 16 graders varme og let vind.

Løbet starter og slutter i Fælledparken. Du kan følge med i løbet på sidelinjen gennem København og på Frederiksberg, eller se DR's livedækning fra klokken 11.00.