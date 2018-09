Vi skal overvære et gymnastikhold for 60+ ældre. En ny rapport fra VIVE viser, at mænd lever længere, end de gjorde for 30 år siden. Det betyder, at færre ældre kvinder lever alene i en høj alder. Det har en positiv virkning på ældres trivsel og livskvalitet. De har en sundere og mere aktiv livstil. Flere ældre dyrker motion og færre ryger.