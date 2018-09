Opråb fra Nørrebro: Stop skyderiet - drik æblejuice Igen er Nørrebro rammen om uforståelige skyderier. Igen forstår beboeren ikke, at det sker få meter fra dem. Igen går livet videre.

Faretruende mørke skyer er samlet over Nørrebro i København, og kraftige regndråber hamrer som tårer mod jorden og sender beboere mod læ og ly.

Det ville næsten være en for symbolmættet indledning til en beskrivelse af den ellers i den journalistiske kliche 'hårdt plagede bydel', dagen efter at Nørrebro atter var genstand for et banderelateret skyderi.

Fredag aften omkring 21-tiden blev en 19-årig mand i periferien af bandemiljøet ramt, angiveligt på grund af intern splittelse i den krimielle bande Brothas, såret, men ikke livstruende, ligesom to ifølge politiet fuldkommen uskyldige midaldrende mænd blev ramt i hver sin bil.

Ingen er endnu anholdt og endnu har politiet ingen signalementer i sagen.



Hvordan har de det på Nørrebro, lød min opgave?

Hvordan beskriver man normalitet, tænker jeg, mens jeg går op og ned ad Meinungsgade, hvor 8-10 pistolkugler fredag aften fløj, og ser to mødre lege med deres børn på legepladsen, mens en folk unge fyrer spiller på boldbanen med dåseøl lignet op i siden.

Gerningsmændene løb ifølge øjenvidner fra Meinungsgade ad Guldbergsgade mod Sankt Hans Torv i går, mens Falck i netop nu er ved at hente en af de to ramte biler, hvor føreren tilfældigt blev ramt.

Høstfest bag hegnet

Jeg går ind gennem metalhegnet ved Meinungsgade/Guldbergsde og ind mod De Gamles By, hvor projektet ByOasen ligger, et grønt område med bittesmå kolonihaver, legepladser, græsareal, orangeri og hyttehaver og 35 højbed.

»Du skal skrive, 'stop skyderiet drik æblejuice'«, småråber en ung fyr med filthat, fuldskæg og langt krøllet hår i en mørkeblå Københavns Kommune-jakke, mens hans sænker mig æblejuice, han lige har presset, inden han løber videre.

Foto: Mads Nissen Spillemanden Øyvind Ougaard er færdig med årets sæson som kapelmester i Zirkus Nemo, så han havde lørdag tid til et nummer med 'Marken er mejet' til høstfesten i ByOasen på Nørrebro.

ByOasen afholder årets høstfest, hvor grøntsager og frugt fra de mange højbed, serveres, pebermynthete langes i kopper fra bålgryden og børn hopper sækkeløb, mens spillemanden Øyvind Ougaard får 'Marken er mejet' ud af harmonikaen, så to ældre damer fra De Gamles By, begge med to krykker hver, forsøger at bevæge sig stående til tonerne.

»Du skal skrive, at livet går videre«, siger den lave ældre kvinde Karen Vinding lavt.

Hele foråret og sommeren har hun på barnebarnet Claras foranledning passet og nusset om deres halve højbed, så Nørrebro-pigen ser, hvordan persille, purløg og ærter kan gro.

Højbedene er forbeholdt ældre over 60, ensomme eller sårbare mennesker, hvor lidt jord under neglene kan hjælpe, men i dag må alle spise med.

»Jeg tror desværre, at det her påvirker folk lidt. Dem med børn overvejer måske, om de skal blive, og vi valgte da også sidste år at undgå at køre gennem Korsgade (tæt på Blågårdsplads, red.), da der var ballade. Derfor er sådan en festdag her i dag så vigtig, for den giver liv og viser til familierne og beboerne, at her er rart«, siger Karen Vinding, mens hun serverer rabarberkompot og jordskokkecreme fra nyttehaverne på groft brød.

Foto: Mads Nissen Karen Vinding øser godt med rabarberkompot fra højbedene på brødet til høstfesten i ByOasen.

Birgitte i en knaldpink jakke har også passet et højbed sammen med sin gamle mor, der boede i De Gamles By, indtil hun døde for kort tid siden. Mor og datter hyggede om bedet, så der i løbet af sommeren kunne være friske blomster på moderen plejehjemsværelse. Nu er det desværre slut, men Birgitte kommer fortsat i ByOasen, for den gode stemning.

»Der sker så mange positive ting heromkring, så det andet må altså ikke overskygge«, siger hun, mens hun viser kanariefugle i Orangeriet.

Nina projekt skal lykkes

I fire år har den frivillige Nina Arendal, der gerne vil kaldes »en lokal nørrebroer«, tæmmet det hjørne af ByOasen, hvor beboerne kan komme ind fra Guldbergsgade. Hvor jeg kom ind.

»Det var lige her«, siger hun og peger ned på de grå gangfliser.

Politiets kridtstreger, der i går aftes og nat angiveligt indrammede enten en patron eller et hylster, er ikke længere at se.

»Det er lidt underligt, at det var så tæt på«, siger hun.

Nina og veninden Hanne kommer dagligt i deres hjørne, som de på fire år har kultiveret.

I dag flyver bybierne fra det lille røde træhus, de har bygget af en gammel sandkasse. I Ninas små bede har de mindste børn fra blandt andet Guldbergsgade Skole har dyrket kartofler i år og senest har et fint mintgrønne kolonihavehus givet børnefamilier, børn og Nina Arendal læ og ro, når der er brug for det.