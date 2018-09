Det løgn: Mener Peter Gøtzsche virkelig det Den omstridte danske forsker og medicinalkritiker Peter Gøtzsche har mange tilhængere. Men mange ved nok ikke, hvad han i virkeligheden mener. Læs her hvad.

Det arabiske ordsprog 'Min fjendes fjende er min ven' passer om noget på den omstridte, kontroversielle og anerkendte medicinske metodeforsker professor Peter Gøtzsche, der i denne uge blev smidt ud af det berømte internationale forskernetværk Cochrane Collaboration.

Peter Gøtzsche har med sit korstog særligt i sine to bøger »Dødelig Medicin og organiseret kriminalitet: Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet« fra 2013 og »Dødelig Psykiatri og organiseret fornægtelse« fra 2015 skabt sig et følge af lyttende tilhængere, fordi han utvetydigt har lagt sig ud med store dele af det etablerede sundhedsvæsen og medicinalindustrien.



Den danske professor er i mange kredse og fora på nettet, der er samlet om en modstand mod læger, vacciner, medicin, medicinalindustrien og psykiatere, ophøjet til nærmest en guru.

Derfor er det også interessant at se, hvad helten i disse anti-vax-pharma-kredse så egentlig mener.

'For når han kritiserer medicinalindustrien, og jeg ikke kan lide medicinalindustrien, så må han være min ven' synes ordsprogslogikken i tilhængernes argumentet at lyde. Men en del, der har ham som helt, får nok kaffen galt i halsen, når de læser disse uddrag fra Gøtzsches seneste bog 'Overlevelse i en overmedicineret verden' fra 2018.

Kroniske smerter:

»Kroniske smertepatienter kan være meget vanskelige at håndtere for lægerne, da de kan være kronisk utilfredse, uanset hvad du gør. Det er vigtigt at indse, at psykologiske faktorer spiller en rolle, når intet ser ud til at hjælpe«.

»Nogle patienter, der klager over smerter et eller andet sted i kroppen, er uden for terapeutisk rækkevidde, således at uanset hvad vi prøver, vil de sige, at det ikke virker. I dette klientel finder vi mange misbrugere af opiater (morfin mv., red.) og andre stoffer«.

Generelt om børnevacciner:

»Nogle mennesker er ideologisk imod vaccination. Jeg har aldrig forstået, hvad ideen bag denne fundamentalisme, især ikke når forældre ikke blot udsætter deres egne børn, men også andre børn for undgåelige risici ved at afstå fra de almindelige børnevaccinationer. Flokimmunitet er vigtigt«.

»Den hårde kerne blandt vaccinemodstandere er så resistente over for rationelle argumenter og utvetydige fund i videnskab af høj kvalitet, der går imod deres overbevisning, at man må opfatte disse mennesker som religiøse eller det, som lægerne kalder at være uden for terapeutisk rækkevidde. De forårsager en masse skade, fordi de fortsætter med at udbrede deres falske forestillinger. Et af de værste eksempler er denne forskning, der blev udført af Andres Wakefield og hans kolleger, der hævede, at vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde kan forårsage autisme. Der er bevist, at de har svindlet i deres forskning«.

Generelt om alternativ medicin:

»Jeg søgte efter evidensen for gavnlige virkninger af de mest almindeligt anvendte (alternative, red.) behandlinger, men fandt ingenting. Intet af det, jeg så, var så overbevisende, at jeg ville anbefale behandlingen. Desuden er alternativ medicin ikke ufarligt«.



»Det kaldes også for komplementær medicin. Der findes ingen almindelig accepteret definition af alternativ medicin, som giver en logisk afgrænsning over for andre behandlinger. De fleste definitioner udsiger, at det i øjeblikket ikke betragtes som en del af den konventionelle medicin. Dette kan oversættes til: Det virker ikke. Hvis det fungerede, ville lægerne bruge det og ville ikke kaldet det alternativt«.

»Alternativet til medicin er ingen medicin«.

»Nogle udøvere af alternativ medicin har psykologisk indsigt og kan hjælpe klienterne, der lider af stress, overdreven perfektionisme, lavt selvværd, angst, tristhed og depression, men det skyldes deres menneskelige kvaliteter. Det har intet at gøre med deres brug af alternative behandlinger«.

»Ingen 'rensning' er nødvendig, idet leveren og nyrerne tager sig af giftige stoffer, og der er ikke god evidens for, at tandfyldninger med amalgam fører til sundhedsmæssige problemer, eller at nogle mennesker lider af multiple kemisk overfølsomhed«.

Kiropraktik:

»Manipulation af rygsøjlen udføres ofte, men en Cochrane-oversigt af 20 forsøg med patienter med akutte lændesmerter fandt ingen effekt. Manipulation var ikke bedre end snydemanipulation, uvirksomme interventioner eller som tilføjelse til en anden intervention«.

»Effekten af manipulation på kroniske lændesmerter er lige så skuffende«.

»Skaderne af manipulation er sandsynligvis meget underrapporterede«.

Zoneterapi:

»Ingen har påvist, at der findes topografiske forbindelser mellem fodsålerne og de indre organer, eller fra hænder eller ører, der også undertiden masseres. Der er kun gennemført enkelte forsøg, og de er små og behæftede med bias. Der er ikke påvist nogen effekt af zoneterapi på sygdom, og det ville heller ikke forventes. Zoneterapi har med trivsel at gøre, ikke med helbredelse eller lindring af sygdom«.

Akupunktur:

»Akupunktur kan være farligt«

»Vores resultater tyder stærkt på, at det teoretiske grundlag for eksistensen af specifikke akupunkturpunkter i de såkaldte meridianer er ukorrekte. Jeg kan ikke se noget tøj på den kejser«.

Homøopati:

»Det er lige så urimeligt at lave randomiserede forsøg med homøopati som at lave forsøg med forbøn. Formålet med sådanne forsøg er at finde ud af, om homøopati er mere effektivt end placebohomøopati, men vi ved allerede, at dette ikke kan være tilfældet, i det homøopati er en placebo. Vi ville sammenligne ingenting med ingenting«.