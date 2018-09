Stoffer, sex og meningitis: Lægers fejl og brud på loven ender hos politiet Et stigende antal læger bliver meldt til politiet for at bryde loven. Men barren for politisager er for lav, mener Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. Vi risikerer, at læger skjuler fejl af frygt for at ende i retten, advarer han..

Sidste år blev 62 sundhedspersoner - altså læger, sygeplejersker, sosuer m.fl. - meldt til politiet for at have overtrådt loven i forbindelse med deres arbejde. Omkring halvdelen er læger. Tilbage i 2015 var der blot 11 politianmeldelser. Hvad sker der med jer?

»Stigningen skyldes, at daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) strammede op på, hvornår Styrelsen for Patientsikkerhed skal melde læger til politiet. Tidligere skete det, hvis en myndighed konstaterede en lovovertrædelse eller havde en kraftig formodning. Nu kan styrelsen politianmelde, hvis der kan have foregået en lovovertrædelse. Barren er altså sænket«.

Sagen Kort Strafbare lægefejl Hvem? Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Hvad? Kammeradvokaten konkluderer i ny rapport, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan kritiseres for at have rettet henvendelse til politiet i 62 sager i 2017. Der er hverken »grundlag for at kritisere den stigning, der er sket, eller kritisere, at man fandt belæg for, at politiet skulle inddrages i de konkrete sager«.



Hvorfor? Sundhedsministeriet bestilte rapporten efter en meget omtalt sag fra Svendborg, hvor tusindvis af læger protesterede over, at en læge blev retsforfulgt. Lægen blev frikendt i Højesteret. Vis mere





Kan patienter være trygge ved, at de får en ordentlig behandling?

»Vi har et godt sundhedsvæsen, der leverer høj kvalitet med høj patientsikkerhed sammenlignet med andre lande. Det er klart, at der er læger og andre sundhedspersoner, der er farlige for patienterne og skal tages ud af deres virke. Det er nogle af de sager, vi ser i Kammeradvokatens rapport, hvor der er nogle alvorlige og grove sager mod sundhedspersoner, som selvfølgelig ikke skal arbejde i sundhedsvæsnet, og hvor det har været helt berettiget at gå til politiet«.



Nogle sager, siger du. Er der nogle af de 62, som ikke burde være politianmeldt?

»Vi havde håbet, at det blev undersøgt, om styrelsen sundhedsfagligt set har ageret korrekt, men Kammeradvokaten konstaterer blot, at juridisk set har styrelsen ekspederet sagerne korrekt. Der burde havde været inddraget lægelige fagpersoner til at vurdere sagerne, for det er her, det bliver interessant for patienternes sikkerhed«.



Der er 20 sager om overtrædelse af straffeloven. De handler blandt andet om tyveri, bedrageri, dokumentfalsk, misbrug af sin stilling til at få sex, sort arbejde og salg af euforiserende stoffer. Er det forkert at inddrage politiet i den slags?

»Nej. De sager om brud på straffeloven er meget alvorlige og grove, og det er helt berettiget at politianmelde dem. Vi er mere interesserede i de sager, hvor autorisationsloven er i spil«.



Så lad os tale om dem. Der er 16 behandlingsforløb, hvor 21 sundhedspersoner er meldt til politiet for at have overtrådt lovens paragraf 75. Den siger, at en sundhedsperson, som gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder. Er det forkert at melde sådanne sager til politiet?

»Principielt mener jeg, at man selvfølgelig skal have mulighed for at trække læger gennem en retsproces, også inden for autorisationsloven. Vi er på ingen måde hævet over loven. Men vi er interesserede i at finde en grænse for, hvornår styrelsen skal melde en sag til politiet og hvornår ikke. Det, der er på spil, er større end den enkelte læge og sag«.



Hvordan?

»Læger skal træffe hurtige beslutninger ofte uden at have den information, vi skal bruge. Det betyder, at der begås fejl og laves forkerte vurderinger. Det er et vilkår for at arbejde som læge. Og når vi fokuserer på den enkelte læge, glemmer vi, om vedkommende har rammer til at udføre sit arbejde godt og sikkert. Når ressourcerne er få, bliver forudsætningen for at udføre behandling af høj kvalitet udfordret, og så stiger risikoen for fejl. Det kan være, når der er for få på arbejde, eller når der er overbelægning. Det problem er Kammeradvokaten også inde på i sin rapport«.



Nu siger du fejl, men her handler det jo om en mistanke om, at en læge gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Var det bedre, om styrelsen blot lukkede øjnene, når der opstår mistanke om den slags?

»Nej, men i det øjeblik, hvor man skal handle over for patienten, er det vigtigt, at lægen har fuld fokus på patienten og de beslutninger, der skal tages på vegne af patientens helbred. Det nytter ikke, at lægen midt i det hele tænker over, hvordan egen retsstilling er, og om man er i gang med at handle på et ufuldstændigt grundlag, som senere vil give dig problemer. Læger skal have mod og handlekraft for at være en god læge. Og hvis barren for anmeldelse kommer ned, så lægen føler sig retligt udsat, så vil lægen være mere optaget af at dække sin egen ryg og agere defensivt i stedet for at tage hånd om problemerne«.



Er barren sat for lavt nu?

»Det har vi set eksempler på, ja. Tydeligst i den såkaldte Svendborg-sag, der rystede tusindvis af læger (en læge blev frikendt i Højesteret i sag om indlagt patient med diabetes, som ikke fik målt sit blodsukker, mistede bevidstheden og døde, red.)«.