Cochranes ledelse: Peter Gøtzsche er færdig som direktør Forskningsleder mister sin stilling som chef for Det Nordiske Cochrane-center, skriver Cochranes internationale ledelse i en udtalelse. Men Peter Gøtzsche afviser selv, at han kan afsættes af Cochrane.

Sagen om videnskabsmanden Peter Gøtzsche tager nu en ny og opsigtsvækkende drejning.

Den kontroversielle forsker bliver fjernet fra sin stilling som direktør for forskningsinstitutionen Det Nordiske Cochrane Center. Det fremgår af en udtalelse fra ledelsen af det internationale Cochrane-samarbejde, Cochrane Governing Board.

Men Gøtzsche selv afviser, at ledelsen af Cohrane har bemyndigelse til at afsætte ham.

Peter Gøtzsche er efter længere tids åbne kontroverser mellem ham selv og den internationale ledelse blevet ekskluderet fra Cochrane-samarbejdet. Han mister sin plads i bestyrelsen og ifølge Cochrane-ledelsen altså også sin stilling som øverste chef for Nordisk Cochrane, der har til huse ved Rigshospitalet.

»Bestyrelsens beslutning er baseret på et fortsat og sammenhængende mønster af ødelæggende og upassende opførsel fra Peter Gøtzsches side gennem flere år, hvilket har undermineret vores kultur og været skadelig for institutionens arbejde, omdømme og medlemmer«, hedder det i udtalelsen fra ledelsen af det internationale Cochrane-samarbejde.



Udtalelsen er lagt på Det Nordiske Cochrane Centers egen hjemmeside. Men Peter Gøtzsche anerkender ikke, at Cochranes internationale ledelse kan fjerne ham. Det siger han til Politiken.

»Cochrane Governing Board har lagt ting op, som indeholder adskillige usandheder, som jeg er i færd med at korrigere, og jeg vil kommentere deres udtalelse formentlig senere i dag på min hjemmeside 'deadlymedicines.dk'«, siger han.

Men der står direkte i meddelelsen fra Cochrane, at de afslutter dit virke som direktør for Det Nordiske Cochrane Center?

»Det kan de ikke. Det er et lokal dansk forehavende. Jeg er ansat på Rigshospitalet, og det bliver jeg ved med at være. De har begået en fejl, og det vil jeg gøre opmærksom på. Vi arbejder på sagen, men skal lige have tid til at gøre dokumentet færdig«, siger han.

Mere når vi ikke at spørge ham om i den korte samtale.

Uafhængigt netværk

Cochrane er et uafhængigt netværk af forskere, læger og andre med interesse i sundhedsområdet. Cochrane udgiver såkaldte systematiske oversigter over den videnskabelige litteratur, der danner grundlag for behandling og forebyggelse i sundhedsvæsnet. Forskerne gennemgår litteraturen og vurderer blandt andet, om der er belæg for den påståede effekt af forskellige former for medicin.



Peter Gøtzsche, dr. med. og professor på Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet, har udgivet flere bøger, hvor han er stærkt kritisk over for medicinalindustrien. Blandt andet bøgerne ’Dødelig medicin og organiseret kriminalitet: Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsnet’, ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’ og senest ’Overlevelse i en overmedicineret verden’.



Såvel i Danmark som internationalt deler Peter Gøtzsche vandene. Mange mener, at han går alt for langt i konspiratoriske angreb på medicinalindustrien. Men han har også mange fans blandt især patienter, der er af den opfattelse, at medicin skader mere, end det gavner.



Ophøjet til guru

Han er nærmest ophøjet til en guru i mange fora på nettet, hvor borgere udviser modstand mod læger, vacciner, medicin, psykiatere og medicinalindustrien.



Det fremgår af udtalelsen fra Cochrane-ledelsen, at Peter Gøtzsche trods adskillige henstillinger ikke har evnet at adskille sine personlige holdninger fra Cochranes holdninger, når han har udtalt sig i medierne og korresponderet med andre forskere. Det har resulteret i mange klager rettet mod Cochrane og har skadet institutionens omdømme i forskerkredse.