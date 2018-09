Ekspert om regeringens anbefalinger om arbejdsmiljø: »Jeg mangler, at man adresserer årsagerne til stress, men det er tabu« 18 anbefalinger skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen i en tid, hvor udviklingen går den gale vej, og flere bliver stressede af psykisk dårligt arbejdsmiljø. Men der er intet nyt over gentænkningen, vurderer eksperter.

Beskæftigelsesministeriet har netop præsenteret 18 nye anbefalinger fra sit ekspertudvalg, som har gentænkt og vil forbedre arbejdsmiljøindsatsen.

En indsats, som man i 2017 erkendte, har slået fejl.

Særligt på det psykiske område står det slemt til, hvor der siden 2012 er 17 procent flere beskæftigede personer, der overbelastes psykisk, viste en stor rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i 2017.

Gentænkningen er blevet til 18 anbefalinger, der blandt andet peger på bedre vidensformidling, mere målrettet tilsyn fra Arbejdstilsynet og større bøder, hvis virksomhederne gentagne gange overtræder reglerne. Anbefalingerne skal ligge til grund for en politisk forhandling om arbejdsmiljø.

Men ifølge flere stressforskere, er der ikke noget nyt over de nye anbefalinger:

»Jeg har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og stressbekæmpelse i over 20 år. Og de nye anbefalinger ligner copy paste fra noget, jeg kan genkende fra tidligere«, siger stressekspert og forfatter Thomas Milsted:

»Jeg havde håbet og sat min lid til, at denne rapports anbefalinger ville være meget mere markante og ikke ligne noget, vi har set før så meget. De forudsætter, at der er konsensus imellem parterne – arbejdsgiverne og -tagerne. Og de bygger på viljen til at samarbejde. Og her har vi allerede stået i mange år. Jeg mangler, at man melder skarpere ud overfor arbejdsgiverne og siger: Nu skal det stoppes!«.

Hvis Thomas Milsted skal pege på noget positivt, er der to ting:

»Man lægger op til at skærpe bøderne, hvis virksomhederne ikke overholder lovgivningen, og til at skærpet tilsyn til dels skal være selvfinansieret. Når der kommer økonomiske sanktioner på banen, øges chancen for, at reglerne bliver taget alvorligt«.

Anbefalingerne bærer ifølge stressforsker og psykolog Tanja Kirkegaard fra Aarhus Universitet præg af, at det ikke må have en pris at forbedre arbejdsmiljøet.

»Men inden for den ramme, de har haft, er de ting, de peger på, af relevans for styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø«, siger hun. Tanja Kirkegaard peger blandt andet på, at ekspertudvalget anbefaler at få mere viden ud på arbejdspladserne, men understreger, at der bør være kvalitetskontrol med dem, der formidler den viden.

»Anbefalingerne afspejler en høj grad af valgfrihed i forhold til at arbejde med det - og ingen konsekvenser, hvis man ikke gør. Derfor bør vidensformidlingen i højere grad sættes i system for eksempel gennem lovpligtig videreuddannelse i psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af stress hos både personaleansvarlige, arbejdsmiljørepræsentanter og hos ledere. Det er vigtigt, at når der arbejdes med forebyggelse, at det er interne folk, der arbejder med det og ikke kun eksterne konsulenter der hyres ind. Der skal bygges viden op indadtil også for at sikre at arbejdet med forebyggelse fortsættes«, siger hun.

Ifølge forsker i psykisk arbejdsmiljø Yun Ladegaard fra Center for Psykisk Sundhedsfremme, Københavns Universitet er der i de 18 anbefalinger bud på fornuftige indsatsområder.