Gøtzsches rigtige arbejdsgiver venter med at afgøre hans fremtid Du er fyret! Nej, jeg er ikke fyret! Sådan går ordene mellem Peter Gøtzsche og ledelsen i Cochrane-netværket. Rigshospitalet, der er hjemsted for Det Nordiske Cochrane Center, hvor Gøtzsche hidtil har været direktør, er i venteposition.

Mens Peter Gøtzsche i alenlange indlæg på sin egen hjemmeside ’dødelig medicin’ kæmper mod ledelsen i Det Internationale Cochrane-netværk, så er Rigshospitalet, hans formelle arbejdsgiver, gået i venteposition i sagen om, hvorvidt den kontroversielle videnskabsmand er fyret eller ej som direktør i Det Nordiske Cochrane Center, der netop har til huse på Riget.

Og det står klart, at spørgsmålet om Gøtzsches fremtid også bliver en sag for sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Fakta Cochrane Cochrane er et uafhængigt netværk af forskere, læger og andre med interesse i sundhedsområdet. Cochrane udgiver såkaldte systematiske oversigter over den videnskabelige litteratur, der danner grundlag for behandling og forebyggelse i sundhedsvæsnet. Forskerne gennemgår litteraturen og vurderer blandt andet, om der er belæg for den påståede effekt af forskellige former for medicin.

I en kortfattet mail udsendt af presseafdelingen udtaler Rigshospitalets vicedirektør, Per Jørgensen, således:

»Rigshospitalet afventer en formel henvendelse fra Cochrane og vil herefter gå i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om den eventuelle videre proces«.

Ødelæggende og upassende

Den afventende reaktion kommer efter længere tids stridigheder mellem Det Nordiske Cochrane Center, hvor Peter Gøtzsche altså hidtil har været direktør og så det internationale Cochrane-netværks ledelse i det såkaldte Cochrane Governing Board, der i går udsendte en erklæring om, at den enstemmigt har besluttet at ’afslutte’ professor Peter Gøtzsches medlemskab af netværket, hans plads i bestyrelsen og hans position som direktør i Det Nordiske Cochrane Center.

»Bestyrelsens beslutning er baseret på et fortsat og sammenhængende mønster af ødelæggende og upassende opførsel fra Peter Gøtzsches side gennem flere år, hvilket har undermineret vores kultur og været skadelig for institutionens arbejde, omdømme og medlemmer«, hedder det i udtalelsen.

Men Cochrane har slet ikke bemyndigelse til at fyre mig, lyder svaret fra Peter Gøtzsche.

»Jeg er centerleder ved Rigshospitalet, som er vært for Nordic Cochrane Centre. Det er ikke noget, som bestyrelsen i Cochrane har magt til at afslutte. Centeret er ikke finansieret af Cochrane, men af den danske regering«.

Med til at forvirre sagen yderligere er, at Peter Gøtzsches navn allerede er fjernet fra listen over medarbejdere på det Nordiske Cochrane Centers hjemmeside, hvor også meddelelsen fra Cochranes øverste internationale ledelse er placeret som første nyhed på forsiden.

I flere år har Peter Gøtzsche, dr.med. og professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, været stærkt kritisk over for Cochrane, som han mener er blevet for ukritisk over for medicinalindustrien, som Gøtzsche selv har skrevet flere meget kritiske bøger om.

Heriblandt ‘Dødelig medicin og organiseret kriminalitet: Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsnet’, ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’ og senest ’Overlevelse i en overmedicineret verden’.

Høje tanker om Gøtzsche

I mange medicinkritiske kredse er der høje tanker om Peter Gøtzsche som en mand, der går imod de etablerede sandheder i sundhedsvidenskaben. Netværk, der er kritiske over for vacciner, læger, psykiatri, medicin m.m., har placeret Gøtzsche på en piedestal, ligesom der internationalt er mange, som bakker op om hans kritiske linje.

Men for Det Internationale Cochrane Netværks ledelse er hans egenrådige og konfrontatoriske stil blevet for meget. Han har ikke evnet at adskille sine personlige holdninger fra Cochranes holdninger, når han har udtalt sig til medier og været i dialog med andre forskere, lyder det i netværkets officielle udtalelse.

Gøtzsche går på sin hjemmeside deadlymedicines.dk i rette med udtalelsen og pointerer blandt meget andet, at det arbejde, som Det Nordiske Cochrane Center har lavet, har en stor betydning for, at videnskabsfolk rundt omkring i verden diskuterer værdien af screeningsprogrammer for brystkræft, effekten af psykiatrisk medicin og »mest vigtigt«, at forskerne på grund af hans centers arbejde har fået bedre adgang til kliniske data leveret af medicinalindustrien til De Europæiske Lægemiddelmyndigheder.