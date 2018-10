Lærere, læger og sygeplejersker skal kunne gribe ind mod psykisk vold Psykisk vold er den mest udbredte voldsform i parforhold. Derfor sætter regeringen gang i ny voldshandlingsplan. Danner savner fokus på forebyggelse.

Din kæreste truer dig. Du gør ting, som du i virkeligheden ikke har lyst til, men din kæreste tvinger dig. Han eller hun kontrollerer eller ydmyger dig.

Det er nogle af de faresignaler, du bør holde øje med, hvis du føler, at du er udsat for psykisk vold.

Hvis man lytter til statistikkerne, er faresignalerne virkelighed for mange danskere.

3,9 procent af danske kvinder har været udsat for psykisk partnervold det seneste år, mens det for mænd gælder 1,2 procent. Det viser tal fra Udenrigsministeriet, som ligestillingspolitikken hører under.

Ifølge en rapport fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, er psykisk vold den mest udbredte form for vold i parforhold.

Derfor lægger regeringen med ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) i spidsen i de kommende satspuljeforhandlinger op til, at 47 millioner kroner over fire år afsættes til en voldshandlingsplan, herunder også psykisk vold.

»Jeg er bekymret for pengene«

Forslaget går blandt andet på, at fagpersoner - lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker og socialrådgivere - skal være bedre til at opdage, når danskerne udsættes for psykisk vold. Et tiltag, som bliver mødt positivt af organisationen Danner, som står bag krisecenteret Dannerhuset i København.

»Der er brug for, at fagpersonerne har meget større viden, så de kan fange psykisk vold tidligere. De store skader sker, når folk lever med psykisk vold længe, før det opdages«, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.

Hun glæder sig over, at der er politisk bevågenhed på området, men mangler dog fokus på det forebyggende arbejde.

»Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ingen steder kan læse, at man vil åbne for ambulante rådgivningstilbud. Det er noget af det, vi har peget på. Omvendt er der en del initiativer med i forslaget, som vi har peget på«, siger Lisbeth Jessen.

»Og så er jeg lidt bekymret for pengene. 12 millioner om året over fire år er meget lidt«, siger hun.

Samtidig foreslår regeringen, at børn og unge skal rustes bedre til selv at blive bevidste om, hvor grænsen går.

DF: Husk fokus på mænd

Forhandlingerne om satspuljemidlerne begynder i denne uge og forventes færdige i løbet af en måned. Med ved bordet sidder Dansk Folkeparti, som gerne vil styrke området. Partiet vil tage flere krav med til forhandlingerne.

»Vi bakker op om, at indsatsen mod psykisk vold skal prioriteres. For os er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til børn og kvinder, men også psykisk vold mod mænd«, siger Karina Adsbøl, ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti.

På nuværende tidspunkt har psykisk vold ikke sin egen bestemmelse i straffeloven, men justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremsætter i det kommende folketingsår et forslag, der skal sikre det.

I den forbindelse vil man også komme med en klar definition på, hvad psykisk vold er, lyder det fra ministeren ifølge Ritzau.