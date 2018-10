Stor ændring af sundhedsvæsenet: Løkke skaber 21 nye sundhedsfællesskaber Statsminister Lars Løkke Rasmussen har netop løftet på låget for sin store sundhedsreform til efteråret. 21 nye sundhedsfællesskaber opbygget omkring akutsygehusene skal sikre en sammenhængende patientrejse.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil oprette 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal sikre bedre sammenhæng mellem hospitalsindsatsen, egen læge og det kommunale sundhedstilbud.

De nye sundhedsfællesskaber skal oprettes omkring landets 21 akutsygehuse og vil hver dække 4-5 kommuner.

Det har statsministeren netop sagt tirsdag fra talerstolen til Folketingets åbning:

»De skal være en ny drivkraft for, at behandling bliver sammenhængende. Så den svækkede ældre patient, der bliver indlagt på hospitalet, oplever at blive taget trygt og ordentligt hånd om. Hvor sygehus, egen læge og kommunen arbejder sammen. Tilrettelægger et samlet, overskueligt forløb. Hele vejen fra indlæggelse til opfølgning og genoptræning, som måske skal fortsætte i det lokale sundhedscenter. Sundhed handler først og sidst om at hjælpe mennesker«, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Mange svar mangler

Statsministeren sagde intet i sin tale om, hvorvidt regionerne skal nedlægges, når 21 sundhedsfællesskaber oprettes. Eller om de nye fællesskaber bliver et nyt ekstra administrativt led. Ligeledes sagde han intet om, hvordan de skal ledes, eller hvor pengene kommer fra.

Derfor mangler der fortsat mange svar, før det bliver muligt at vurdere ændringens betydning, fastslår professor i sundhedsøkonomi og politik, Kjeld Møller Pedersen.

Professoren skrev i marts måned i en kronik i Politiken sammen med tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, og professor i almen medicin, Frede Olesen, hvor de netop foreslog oprettelsen af de 21 nye sundhedsfællesskaber.

»Vi mangler svar på regionernes fremtid, og hvilke beslutningskompetencer disse sundhedsfællesskaber får. Får de ingen beslutningskompetence bliver det bare et slag i luften. Derfor skal vi høre resten af ligningen, før vi kan sige, om der er sang i det«, siger professor Kjeld Møller Pedersen.

Lars Løkke Rasmussen stod for ti år siden i spidsen for strukturreformen, der afskaffede 14 amter og oprettede 5 regioner i stedet, der primært styrer sundhedsvæsenet. Ligesom han samlede 271 kommuner til 98.

Statsministeren har lovet den største reform af det danske sundhedsvæsen i ti år i slutningen af oktober. De 21 nye sundhedsfællesskaber bliver den af den reform.

»Der – som en del af sammenhængsreformen – vil sætte borgeren, mennesket, patienten i centrum. Målet er at skabe dén organisering, der bedst muligt kan drive udviklingen af vores sundhedsvæsen fremad. Til gavn for borgeren. Nationalt, hvor forskellene skal være mindre og kvaliteten større. Lokalt, hvor 21 nye sundhedsfællesskaber fremover skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge«, sagde statsministeren.