Interview med stats- og sundhedsministeren: »Spørgsmålet om, hvad det betyder for regionerne, må vi vende tilbage til« Regeringen vil med 21 nye sundhedsfællesskaber skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Om regionerne overlever, og hvordan fællesskaberne skal fungere, bliver dog først præsenteret om nogle uger.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ved Folketingets åbning i dag fastslået, at det danske sundhedsvæsen skal have 21 nye sundhedsfællesskaber organiseret omkring de 21 akutsygehuse.

Ingen ved endnu, om det betyder de fem regioners død. Om vi får et nyt administrativt lag. Hvad, de kan beslutte. Og hvordan økonomien er i sådanne nye sundhedsfællesskaber.

Det centrale for politikerne er, at de skal løse problemet med den såkaldte Bermuda-trekant i det danske sundhedvæsen - mellem regionens hospitalsindsats, egen læge og kommunens sundhedstilbud - hvor borgerne føler, at de bliver glemt, overset eller informationer mistes.

Politiken fange både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) efter åbningstalen.

Der var meget, vi gerne ville have klare svar på, og lidt vi fik. Planen er, at regeringen kort efter efterårsferien præsenterer den største sundhedsform i ti år.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), du taler om 21 sundhedsfælleskaber. Betyder det, at man skal nedlægge regionerne?



»Spørgsmålet om, hvad det betyder for regionerne, må vi vende tilbage til, når regeringen kommer med sit udspil, fordi det er ikke der, hvor det starter. Der, hvor det starter for mig, er i det nære. Vi har skabt et godt dansk sundhedsvæsen, vi har nedlagt mange sygehuse, vi har samlet specialerne, vi har fået længere til hospitalet, til gengæld får vi bedre behandling. Det er sådan set godt, det står jeg fuldstændig på mål for. Men det efterlader os også med nogle udfordringer, når vi ved, der kommer 250.000 flere ældre inden for en årrække, vi har de store kronikersygdomme, KOL og diabetes for eksempel, og der skal vi have skabt mere sammenhæng og mere nærhed i vores sundhedsvæsen«, siger Lars Løkke Rasmussen (V).

Ifølge statsministeren er det godt at komme ind på de store supersygehuse, hvis man har en livstruende sygdom, man skal opereres for. Det kører man gerne langt for, så man sikrer sig, at »de rigtige læger, der trækker skalpellen, frem for en der ikke har prøvet det før«.

»Men når det handler om opfølgning, kronikerbehandling, genoptræning, der skal der skabes nærhed, og der har vi brug for et langt bedre samarbejde, end det vi gennemsnitligt har i dag mellem det, der sker inde på sygehusafdelingen, det der sker hos ens egen læge, og det der sker i kommunen. Det begynder at blomstre lidt derude nogle steder, men det går for langsomt. Der ønsker vi altså at lave sundhedsfællesskaber som et omdrejningspunkt, mellem det man kunne kalde det lokale sygehus, lægerne i samme optageområde og kommunerne i samme optageområde, hvor man forpligter hinanden på et bedre samarbejde. Hvilket altså også betyder, at kommunerne kommer til at skulle leve op til nogle højere krav. Jeg var selv med til at give kommunerne sundhedsopgaver, da vi lavede strukturreformen, de vil også gerne have dem. Mange steder går man til det med et pænt højt ambitionsniveau, andre med et lidt mindre højt ambitionsniveau, og hvis vi skal kunne regne med kommunerne, så er vi jo nødt til at have noget mere ensartethed, så er vi nødt til at have nogle standarder, og det er det, vi skal bruge de her sundhedsfællesskaber til«, siger Lars Løkke Rasmussen (V).

Er det dødsstødet til regionerne?

»Det afgørende for mig er at sige, hvor starter det her, og det starter med det nære. Og så kan jeg få øje på, at vi også har et andet problem, og det handler om, at når vi ser på, i hvilket omfang efterlever man kræftpakkerne og andre tidsfrister i sundhedssystemet, så er der forskelle regionerne i mellem. Og det er den anden del af det, vi kommer til at se på, hvad kan vi gøre for at stramme op. Så der er en udfordring i det, der er helt tæt på patienterne, som de er flest, der vil vi gerne lave de her sundhedsfællesskaber, det er jo ikke sådan nogle nye kæmpe store bureaukratiske enheder, der skal ikke bygges administrationsbygninger til det, men det er jo et samarbejde med det lokale sygehus for bordenden, der forpligter kommuner og læger i lokalområdet«.