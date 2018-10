Klassisk rundtur i Dyrehaven fejrer 50-års jubilæum, men har mistet halvdelen af sine løbere Konkurrencen om motionsløberne er benhård. Det har et af landets mest traditionsrige løb mærket. Især et populært halvmaraton har kostet Eremitageløbet deltagere.

Kronhjorte på flugt fra skovens gæster krydser i vild fart asfaltvejen op mod slottet med det irgrønne tag. Ældgamle træer malet i efterårets gulgrønne farver omkranser stierne, hvor slangen af løbere bugter sig hvileløst af sted. En alt for lang afslutning op mod mål ved Fortunen giver åndenød inden forløsningen.

Et af Danmarks ældste og mest kendte motionsløb fejrer søndag sit 50-års jubilæum. Siden begyndelsen tilbage i september 1969 har Eremitageløbet badet i succes med et løb, der både tiltrak familien Danmark og den absolutte elite. I mange år måtte skovrideren sætte en begrænsning på antal løbere af hensyn til naturen, men nu kæmper arrangørerne med at lokke deltagere til at løbe de 13,3 kilometer gennem Dyrehaven nord for København.

Næsten usynlig på sociale medier

De senere år er antal deltagere således dykket markant. Mens 17.563 løbere krydsede målstregen i 2010, var det tal sidste år halveret til blot 8.810 gennemførende løbere. Løbet i kong Frederik III's gamle jagtpark var med til at starte en motionsbølge i Danmark og nød i mange år en privilegeret status, da løbere ikke havde så forfærdelig mange løb at vælge imellem. I dag er virkeligheden en helt anden med omkring 1.400 motionsløb om året i Danmark. Det presser Eremitageløbet, som navnlig har tabt løbere til det relativt nye løb, Copenhagen Half, der de senere år har trukket 20.000 deltagere ud i hovedstadens gader få uger inden løbet i Dyrehaven.

Fakta Eremitageløbet Motionsløb på 13,3 km i Jægersborg Dyrehave nord for København. Ruten begynder ved Fortunen, går forbi Dyrehavsbakken, Peter Lieps Hus, Eremitageslottet, Raadvad og Eremitageslottet igen før de sidste bakkede kilometer mod mål ved Fortunen. Søndag klokken 11 bliver den 50. udgave af Eremitageløbet skudt i gang. Siden første udgave i 1969 har over 650.000 løbere gennemført. Lørdag er sidste chance for tilmelding. Det sker på hjemmesiden www.elob.dk. Prisen er 350 kroner og inkluderer ud over startnummer en jubilæums-T-shirt og en medalje ved gennemførelse af løbet. Vis mere

»Der er ingen tvivl om, at vi har mistet mange løbere til Half. Og vi har nok været for sene til at gøre noget ved det. Vi har eksempelvis ikke været nok til stede på sociale medier, hvor især unge løbere henter deres informationer. Der ligger vi et stykke fra vores konkurrenter – for at sige det mildt«, siger Thomas Ringsted, der er formand i Københavns Idrætsforening, som sammen med Københavns Skiklub og mediehuset Berlingske arrangerer det traditionsrige løb.

Det er ingen underdrivelse, at Eremitageløbet er tæt på usynligt på eksempelvis Instagram, hvor blot 331 følger løbets profil. Copenhagen Half-løbet har tyve gange flere. Seneste opslag på @eremitagelob er i skrivende stund to måneder gammelt med 25 likes og nul kommentarer. I et jubilæumsår.

»Det er ikke godt nok. Vi skal skrue markant op for markedsføringen. Samtidig arbejder vi med at forbedre løbernes oplevelse med blandt andet bedre mulighed for omklædning, opbevaring af værdier og forplejning. Men der er nogle begrænsninger på, hvad vi kan gøre ude i skoven. Derfor skal vi fokusere på at give løberen en unik oplevelse. Efter jubilæumsløbet sætter vi os og evaluerer og finder ud af, hvad vi præcist vil gøre anderledes næste år«, siger Thomas Ringsted.

Som en forårsklassiker i cykling

En af de løbere, som er trist over udviklingen, er tidligere eliteløber Henrik Them, der har vundet et væld af danske mesterskaber i langdistanceløb. Han husker, hvordan han som lille knægt på 4-5 år stod og heppede på sin far i Dyrehaven. Da han var 11 år, deltog han selv første gang i Eremitageløbet, hvor han gennem en lang karriere nåede flere andenpladser. Han vandt aldrig selv løbet, og det ærgrer ham stadig.