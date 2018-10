Socialdemokratiet vil løse lægemangel med tvang

Alle unge læger skal tvinges til at arbejde et halvt år i et af de stadigt flere områder af landet, der mangler praktiserende læger. Det mener Socialdemokratiet, der vil indføre en helt ny 'tjenestepligt' for unge læger.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Der er katastrofal mangel på praktiserende læger flere steder, og derfor er vi nødt til i en periode ekstraordinært at bede unge læger give et ekstra bidrag«, siger S-formand Mette Frederiksen til Jyllands-Posten.

Forslaget er en del af et sundhedsudspil, som partiet præsenterer fredag, og som ifølge formanden skal ses som et 'valgoplæg'. Udspillet kommer, kort inden regeringen præsenterer sit eget sundhedsudspil.

I dag har 69 procent af de praktiserende læger lukket for tilgang af nye patienter. I 2014 var det tal blot 38 procent. Men hos Yngre Læger kritiserer formand Camilla Rathcke skarpt S-forslaget.

»Det er chokerende, at man vil løse lægemanglen i primærsektoren ved at tvinge alle unge læger til at arbejde som praktiserende læger - vel vidende at det er meget unge og uerfarne læger«, siger hun.

Manglen på læger i almen praksis er på få år steget markant og har bredt sig fra yderområderne til også at ramme hovedstaden og større byer som Randers, Esbjerg og Aalborg.

Ifølge Praktiserende Lægers Organisation kan de mange unge læger gøre stor gavn i klinikker med lægemangel. Men formand Christian Freitag advarer mod tvang.

Mette Frederiksen mener ikke, at det er urimeligt at tvinge de unge læger, som får en af de »bedste, længste og dyreste skattefinansierede uddannelser«, til at arbejde et halvt år i for eksempel en udkantskommune. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder idéen letkøbt og uholdbar.

»Hvilken børnefamilie eller alvorligt syg ældre efterspørger egentlig at møde en socialdemokratisk tvangsudkommanderet yngre læge, der udskiftes hvert halve år«, spørger hun.

Heller ikke Lægeforeningen bakker op om Socialdemokratiets forslag. Det understreger formand Andreas Rudkjøbing i en skriftlig kommentar.

»Det er vigtigt, at unge læger vælger at blive praktiserende læger, fordi det er et spændende speciale. Ikke fordi de bliver tvunget til det«, siger han i en kommentar til Ritzau.

Socialdemokratiets sundhedsudspil indeholder 13 initiativer og koster 1,25 milliarder kroner årligt. Det skal blandt andet finansieres af, at den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode forlænges med en uge.

Et andet af forslagene går på, at nybagte mødre skal have ret til at blive på sygehuset to dage efter en fødsel. Det skriver Berlingske fredag.

ritzau