I 2011 blev der indført en aldersbegrænsning på håndkøbsmedicin som Panodil og Pinex, så det ikke er lovligt at sælge til unge under 18 år.

Efter et støt fald siden 2010 i antallet af unge kvinder, der indlægges på hospitalet med paracetamolforgiftninger, er antallet steget i 2016 for derefter at falde lidt igen i 2017.

Amalie forsøgte at tage sit eget liv: Jeg tog så mange piller, jeg kunne have i hånden. Og jeg har store hænder Amalie var 14 år, da hun første gang forsøgte at tage sit liv med Panodil. Hvis hun kunne give et godt råd til sig selv dengang, skulle det være at tale med nogen om problemerne. Også selv om det er hårdt. Her fortæller hun sin historie.