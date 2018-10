Vinterbadere skal forbrænde overvægt Vinterbadning giver velvære, og måske slanker det også. Overvægtige indgår i nyt forsøg.

Vinterbadere fortæller henført om det sus, de oplever, når det kolde vand omslutter kroppen.

Vinterbadning er populært, og måske kan det kolde gys tilmed være en effektiv slankekur.

Som de første i verden skal en gruppe overvægtige danske mænd og kvinder medvirke i et forsøg, der skal vise, om kuldechokket kan øge kroppens energiforbrug.

Bag projektet står Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet i København.

Her forklarer ph.D-studerende Susanna Søberg, at deltagerne skal gøre hende og det øvrige forskerteam klogere på, om vinterbadning kan aktivere kroppens sunde brune fedt.

Det sidder under kravebenet og langs rygraden, og modsat det hvide, som lagrer energi, så forbrænder det brune energi.

»Det brune fedt kan betragtes som en lille fabrik inde i kroppen. Hvis man kan tænde for det, så vil det bruge sukker og fedt fra blodbanen. Dermed vil man begynde at tære på det hvide fedt«, siger Susanna Søberg.

Fire måneders vinterbadning

Fra slutningen af oktober og de næste fire måneder skal 15 af deltagerne i projektet vinterbade, mens de øvrige 15 udgør kontrolgruppen.

Alle skal de bære et pulsur og føre logbog over deres hverdag, så resultaterne kan sammenlignes.

For deltagerne i badegruppen gælder, at de tre gange om ugen skal lukke sig ind på badeanstalten Helgoland på Amager.

Hver gang skal de hoppe i vandet tre gange, gerne suppleret med ture i saunaen.

Fremtidig slankekur

Eksistensen af det brune fedt har været kendt siden 1980'erne, men først for nylig er forskere blevet opmærksomme på dets slankepotentiale.

Med et stigende antal overvægtige er håbet, at det kan blive et våben i kampen mod kiloene.

Ikke bare indbyder Danmark med sit klima til vinterbadning. På længere sigt kan det måske blive muligt at aktivere fedtet på en kunstig måde.

»Hvis vi kan finde markørerne i det brune fedt, så vil det måske være muligt at udvikle et lægemiddel til overvægtige«, siger Susanna Søberg.

ritzau