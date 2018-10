Guide: Sådan kommer du kløende børneorm til livs Børneorm er meget udbredt blandt børn i institutioner, og det er svært at slippe af med igen, fortæller ekspert.

Voldsom kløe i numsen lyder som noget, mange ikke har lyst til at stifte bekendtskab med, men det er nu engang sådan, at det er symptomet på en af de mest hyppige infektioner blandt børn i daginstitutioner.



Børneorm er navnet på infektionen, som rigtig mange børnefamilier stifter bekendtskab med. Det er med børneorm som med lus, at det er noget, som børn let kan få, og som er nær umuligt at slippe af med igen.

På trods af den irriterende kløe i bagenden og det generelle ubehag ved tanken om, at der sidder orme i endetarmen, så er børneorm ganske ufarligt, fortæller Henrik Vedel Nielsen, fagchef på afdelingen for bakterier, parasitter og svampe ved Statens Serum Institut.

»Den giver ikke alvorlige symptomer. Det er ikke farligt. Men det kan være voldsomt psykisk belastende at vide, at børneormen er der, og at den er svær at komme af med«, siger han.

Infektion med børneorm er meget almindeligt, og det er sandsynligvis den hyppigst forekommende indvoldsorm i verden. Men trods navnet kan både børn og voksne blive smittet.

Det er dog oftest børn i børnehave- og daginstitutionsalderen, som bliver smittet. Det sker typisk, når de får nærkontakt med æggene, når de leger med andre børn, eller fra støv, sandkasser og legetøj. Og herfra kan de så smitte resten af familien.

»Børnene i den alder går selv på toilettet eller er ved at lære at gå på toilettet, og hvis de har en dårlig håndhygiejne, så får de hurtigt smittet mange omkring sig. Det samme gælder, hvis barnet går og kløer sig bagi i løbet af dagen og sutter på fingrene. Man skal bare have et enkelt eller to æg i munden, så fortsætter smittecyklussen«, siger Henrik Vedel Nielsen.