KL: Husk nu demokratisk legitimitet og pengene! KL-formand Jacob Bundsgaard er bekymret for økonomien og den demokratiske forankring i regeringens kommende sundhedsudspil.

Husk pengene! Husk det demokratiske ansvar! Husk at det handler om liv og død!

Det er en salve løftede pegefingre, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) i dag sender mod regeringen, der inden længe forventes at præsentere sit udspil til den største sundhedsreform i Danmark i ti år.

»Vi mener, at kommunerne bør spille en nøglerolle i det kommende sundhedsudspil. Derfor har vi en række bekymringer, som er vigtige at få afleveret«, siger Jacob Bundsgaard, der udtaler sig som formand for Kommunernes Landsforening (KL) til Politiken.

»Det gælder først og fremmest økonomien. Antallet af ældre danskere over 75 år vil i år 2030 være vokset med mellem 40-60 procent. Vi ved, at det vil øge sundhedsudgifterne, fx vil flere lide af kroniske sygdomme. Vi er enige i regeringens ambition om at styrke nærheden i sundhedsvæsnet, men det er ikke nok at ændre på strukturer og at flytte opgaver. Det kommer også til at kræve kroner og ører«, siger Bundsgaard.

Hvorfor lufter du dine bekymringer nu, inden du kender indholdet af regeringens udspil?

»Fordi vi håber, at regeringen vil tage hånd om vores bekymringer, inden de præsenterer deres plan. Kommunerne har ikke været inddraget i processen om reformen, selv om den efter alt at dømme vil påvirke os væsentligt«, siger Jacob Bundsgaard.

Detaljerne om regeringens sundhedsudspil er endnu sparsomme. Sikkert er det dog, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil oprette 21 lokale »sundhedsfællesskaber«. Herfra skal sygehuse, kommuner og læger arbejde bedre på tværs og sikre et mere sammenhængende forløb for patienterne - fra hospitalsseng og tilbage til hjemmet.

En ubekendt er, hvordan de 21 sundhedsfællesskaber skal ledes. Venstre har tidligere - i 2011 - foreslået at nedlægge regionerne og i stedet sætte professionelle bestyrelser til at drive sygehusvæsnet. Idéen er i dag officiel Konservativ politik. Men det er en farlig vej at gå, mener Jacob Bundsgaard:

»Det bør være politikere, der træffer de afgørende beslutninger i sundhedsfællesskaberne. De vil stå over for svære dilemmaer om fordelingen af de knappe ressourcer. Hvilket sundhedsområde skal man prioritere? Hvem kan og kan ikke få ydelser? Den slags spørgsmål handler i sidste ende om liv og død for borgerne. Jeg har svært ved at se, at man kan erstattet den demokratiske kontrol, vi har i dag, med professionelle bestyrelser«.

Men netop fordi det er fagligt svære dilemmaer, kunne man indvende, at det burde være professionelle fagfolk, frem for amatørpolitikere, der traf afgørelserne. Eksempelvis kan man frygte, at politikere vil tilgodese de sundhedsområder, hvor der er flest vælgere, frem for de områder, hvor der kan reddes flest liv for pengene. Hvad siger du til det?

»Selvfølgelig skal beslutningerne være funderet i faglighed. Men i sidste ende er det et spørgsmål om fordelingen af borgernes ressourcer. Det er grundlæggende en politisk beslutning, som kræver demokratisk legitmitet, og som man ikke kan uddanne sig til«, siger Jacob Bundsgaard.