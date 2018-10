Graviditetens længde afgør din kræftrisiko: »Vi ved nu, at beskyttelsen mod brystkræft indtræder i uge 34 i graviditeten« Hver niende kvinde i Danmark får brystkræft, og forskere har længe vidst, at graviditet nedsætter risikoen. Men nu har danske forskere fundet ud af, præcis i hvilken uge i graviditeten beskyttelsen indtræder.

At føde et barn kan i sig selv være en gave for mange kvinder. Men det er ikke den eneste gevinst ved at være gravid. I hvert fald ikke hvis graviditeten varer i mere end 33 uger.

Det viser et nyt dansk-norsk studie styret fra Statens Serum Institut (SSI), som i dag bliver offentliggjort i det internationale tidsskrift Nature Communications.

Studiet, der inkluderer data fra 2,3 millioner danske kvinder og 1,6 millioner norske kvinder, viser, at graviditetens længde spiller en altafgørende rolle for kvinders risiko for sidenhen at udvikle brystkræft.

Forskere har i årevis vidst, at en graviditet nedsætter risikoen for, at kvinden på sigt udvikler brystkræft.

Det nye, som det danske studie dokumenterer, og som aldrig er påvist før på verdensplan, er, at graviditetens beskyttende effekt indtræffer præcis i uge 34.

»Det er et meget vigtigt fund. Vi ved nu, at beskyttelsen mod brystkræft indtræder i uge 34 i graviditeten. Op til denne uge i graviditeten har vi fundet ud af, at der ingen effekt er i forhold til brystkræft«, siger professor og direktør Mads Melbye hos Statens Serum Institut, der står i spidsen for projektet.

Det nye studie viser også, at der kun er en kræftbeskyttende effekt fra graviditet, hvis kvinden er under 28 år. Ved graviditeter over 28 år, kan forskerne i deres data ikke se nogen beskyttende effekt mod brystkræft.

Det er alene længden af graviditeten, alderen og antallet af børn, der har indvirkning på, hvorvidt og hvor meget kvinders risiko for brystkræft bliver reduceret. Det store spørgsmål er derfor, hvad det er en graviditet gør, der er så betydelig for risikoen for at få brystkræft Mads Melbye, professer og direktør hos Statens Serum Institut

Ifølge studiet reduceres risikoen for brystkræft med cirka ni procent hver gang en kvinde under 28 år er gravid i mere end 33 uger. Så får en kvinde tre børn, før hun er fyldt 28 år, har hun næsten 27 procent mindre risiko for at få brystkræft opgjort i forhold til en kvinde, der aldrig har været gravid.

Cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkræftkirurgi Niels Kroman kalder det »elegant«, at så stor en gruppe kvinder er undersøgt og resultatet genfundet i også norske gravide.

»Så er vi så tæt på det, man kan kalde en sikker sandhed, som man kan komme«, siger han.



Professoren mener dog, at graviditetens beskyttende effekt nok kommer gradvist i ugerne op til uge 34, da brystet er påvirket af graviditetshormoner i alle ugerne.

»Jeg tror, at det er en proces, der kommer i mål i uge 34, og her ser man så effekten«, siger Niels Kroman.

Kræftens Bekæmpelse er glade for, at studiets nye viden åbner muligheder for på sigt at kunne forebygge brystkræft, da forskerne nu har fået endnu en brik i det puslespil, som udvikling af kræftsygdommen er.

Ifølge Statens Serum Institut vil de nye forskningsresultater målrette forskningen.



»Cellerne i brystet gennemgår forandring i det meste af graviditeten, men det, at vi specifikt ser beskyttelsen indtræde i uge 34 og kun for kvinder under 28 år, fortæller os, at vi skal lede efter en speciel mekanisme. Var det blot et spørgsmål om, at cellerne nåede et bestemt modningsniveau, ville man også se effekten i andre aldersgrupper, og man ville ikke opnå samme effekt ved efterfølgende fødsler«, siger Mads Melbye fra Statens Serum Institut.



Hvor mange får brystkræft? Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder. Cirka hver niende kvinde rammes af brystkræft. Det svarer til 4.000 danske kvinder årligt. Kilde: SSI

Mange kvinder misser graviditetseffekt

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i Danmark er 29,2. Derfor vil mange ikke længere opnå graviditetens beskyttende effekt mod brystkræft. Den viden bør kvinder ifølge Niels Kroman fra Kræftens Bekæmpelse tage med i deres familieovervejelser.

»Kvinder har over de sidste hundrede år fået menstruation tidligere og gennemgående fået børn senere. Det er ikke kun et spørgsmål om, at få dem før 30-års alderen, det er faktisk spørgsmålet om at få dem så tidligt som muligt. Så ville halvdelen alle brystkræfttilfælde forsvinde«, siger Niels Kroman.