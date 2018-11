Tarmprofessor: Lad være med at købe industriens ringe, glutenfrie produkter Mindre luft i maven, bedre velbefindende og måske et beskedent vægttab. De positive effekter opnår mange mennesker, hvis de skærer drastisk ned på gluten i kosten, viser en ny undersøgelse, hvis resultater blev offentliggjort forleden. Det betyder dog ikke, at vi skal kaste os over hylderne med low gluten-produkter i supermarkedet, advarer bakterieprofessor.

FOR ABONNENTER Professor Oluf Borbye Pedersen, Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter, Københavns Universitet, er en af verdens førende forskere i de sundhedsfremmende tarmbakterier. Lige nu er han rigtig bekymret, og han har et budskab. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind