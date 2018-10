Fakta er på plads: Sundhedsministeriet leverer tobakssvar, der generer ministeren Det politiske mål om en røgfri generation kan næsten indfries, hvis regeringen gør, hvad den ikke ønsker. Det viser dokumenter fra sundhedsministeriet.

Det må være lidt belastende at være sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i disse røgfyldte måneder.

På om ikke dagligt så næsten ugentligt basis sender Folketinget, anført af Socialdemokraterne, byger af såkaldte folketingsspørgsmål til ministeriet, hvori der ønskes faktuelle svar på alskens tobaksrelaterede spørgsmål.

Spørgsmål, der udstiller resultater, hvis der foretages handling. Som oplyser og skærer gennem røgslør af holdninger og formodninger.

For få år siden var debatten om tobak ikkeeksisterende på Christiansborg. I så høj grad at Kræftens Bekæmpelse i desperation måtte finde nye veje for at sikre, at færre danskere dør tobaksdøden.

Fra 2012 og fire år frem lå antallet af dagligrygere stabilt på 17 procent efter års fald i antallet af rygende danskere. Men Christiansborg ville gribe ind og hjælpe udviklingen yderligere i retning af færre rygere. De færreste politikere, særligt ikke i blå blok, ville genere de rygende vælgere, ligesom det måtte være folks eget valg, om de påfører sig en sundhedsrisiko.

Statens skal ikke blande sig i alt, så længe borgerne er oplyste, var og er holdningen.

Derfor præsenterede Kræftens Bekæmpelse i 2016 sammen med TrygFonden partnerskabet Røgfri Fremtid, der ændrede fokus fra rygende voksne til rygende børn.

Partnerskab blæste til røgkamp

Det var smart set, for findes der forældre, der ønsker, at deres 8-årige i slutningen af folkeskolen tænder cigaretter hver dag? Næppe.

Målet med Røgfri Fremtid er derfor, at ingen børn og unge ryger i 2030 - ligesom de håber, at max 5 procent af den voksne befolkning vil gøre.

Meningen var og er, at partnerskabet skal vokse ’nedenfra’ - fra civilsamfundet, altså skoler, foreninger, klubber, detailhandlen, forældre, alt andet end via hjælpen fra Christiansborg, der var droppet.



FAKTA Helbredseffekterne over tid ved rygestop 1 døgn: Blodtrykket falder, pulsen falder og mængden af kulilte i blodet falder til normalt niveau

12 uger: Kredsløbet forbedres og lungefunktionen øges

9 måneder: Forbedret vejrtrækning og mindre hoste

1 år: Risikoen for hjertekarsygdom er halveret

5 år: Risikoen for blodpropper og hjerneblødning vil være som hos en person, der aldrig har røget

10 år: Risikoen for lungekræft er halveret ift. rygere. Derudover vil risikoen for kræft i mund, hals, spiserør, blære, livmoderhals og bugspytkirtel også være halveret. Kilde: Folketingssvar til Sundhedsudvalget, 23. oktober 2018 Vis mere

Derfor vakte det stor opsigt, da daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) ’meldte’ sig på banen kort efter med opbakning til målsætningen om en røgfri fremtid i 2030.



Røgen var atter sivet ind på Borgen.

Et stort mediefokus, særligt fra Politikens halvt år lange dokumentation af ulovligt salg af tobak til mindreårige, der viste systematisk lovbrud, gjorde, at Christiansborg måtte reagere. Og igen tale tobak.

De fleste unge vil droppe smøgerne

Politikerne vågnede, og nu er vi tilbage ved de crazy mange - og for Slotsholmen voldsomt irriterende - folketingsspørgsmål.

For de mange spørgsmål har dels næsten blokeret embedsapparatet, dels udstillet, hvad effekten for den danske folkesundhed vil være, hvis politikerne vælger at gå til røgkamp og forebygge fremtidig sygdom.

Eksempelvis har et spørgsmål i denne uge netop dokumenteret, at unges tobaksforbrug vil falde med 75 procent, hvis prisen hæves til 60 kroner.

Jeg gentager: 75 procent mindre ungdomsrygning, hvis cigaretterne koster 60 kroner.

Det er helt ny viden, som Statens Institut for Folkesundhed vis Sundhedsstyrelsen har leveret til Sundhedsministeriet og dermed landets sundhedspolitikere.

I dag ryger 50.656 af de 11-17-årige. Og tallet stiger år for år, da rygning igen er blevet populært i visse ungdomsmiljøer.



9,2 procent af de unge er dagligrygere.

I folketingssvaret bliver det fastslået, at det ikke er muligt at estimere, hvordan faldet fordeler sig mellem reduktion i antallet af unge, der ryger, og reduktion i mængden af cigaretter der ryges, »men det vurderes, at den største reduktion vil være i antallet af personer, der ryger«.

Men højere cigaretpriser på 60 kroner per pakke vil altså føre de politikere, der ønsker en røgfri generation, ret tæt på målet om en ungdomsårgang uden tobak.



Derfor er de mange spørgsmål noget belastende for sundhedsminister Ellen Trane Nørby, for markante prisforhøjelser er bestemt ikke noget, som de blå partier (og Socialdemokratiet) vil gå til valg på.

Trods gyldne, ambitiøse, røgfri politiske løfter, der skal beskytte vores børn mod tobaksdøden.