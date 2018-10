Nyt studie: Økologisk kost reducerer risiko for visse kræftformer Økologisk kost har indflydelse på to kræftformer, viser fransk studie. Ifølge Kræftens Bekæmpelse skal konklusionerne tages med et gran salt.

Et nyt fransk studie giver det opsigtsvækkende resultat, at mennesker, der ofte spiser økologisk mad har en reduceret risiko for at udvikle kræft.

Mere specifikt viser studiet, at folk, der lever af en overvejende økologisk kost, sjældnere udvikler non-Hodgkin lymfom og brystkræft efter overgangsalderen.

Studiet er ledet af epidemiolog Julia Baudry fra Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale i Paris, Frankrig. Tre fjerdedele af de 68.946 frivillige deltagere var kvinder i midten af 40’erne, og hver deltager har skullet svare på, hvor ofte de har spist 16 økologiske madvarer som frugt, grøntsager, kød, fisk, mejeriprodukter, olier og færdiglavede måltider. Desuden blev de spurgt om deres indkomst, motions- og solvaner.

Efter 4,5 år i gennemsnit blev hver enkelt deltager bedt om at svare på de samme spørgsmål igen. I mellemtiden havde 1.340 af deltagerne udviklet en kræftform.

Ud fra respondenternes svar har forskerne regnet ud, at de, der spiste mest økologisk sammenlignet med dem, som spiste mindst, havde 25 procent lavere risiko for at udvikle kræft generelt og 86 procent lavere risiko for at udvikle lymfekræftformen non-Hodgkin lymfom og 34 procent lavere risiko for at få brystkræft efter overgangsalderen.

Kun to tilfælde

Men disse tal skal tages med et gran salt. Det mener den danske forskningsleder og overlæge Anne Tjønneland fra Kræftens Bekæmpelse.

»Det er for stramt at sige, at man generelt får mindre kræft af at spise økologisk. Studiet kigger også på tarmkræft og prostatakræft, hudkræft og andre kræftformer. Og der viser studiet absolut ingen sammenhæng mellem kosten og risiko for kræft«, siger hun.

Og selv om studiet har mange deltagere, så mener Anne Tjønnelandm, at målingerne udført meget groft - ved at deltagerne svarer på 16 spørgsmål. Hun så gerne, at de havde taget biologiske prøver - blod- eller fedtvævsprøver, der kunne sige om de svar rent faktisk hang sammen med niveauet af eksempelvis pesticider i kroppen.

»Studiet konkluderer, at der overordnet er en nedsat risiko for kræft, men det er kun to kræftformer, hvor analyserne viser en nedsat risiko, kan man se i deres tabeller. Og i analysen vedrørende non-Hodgkin lymfom, er gruppen, der har den højeste score for økologi baseret på to tilfælde, mens der ingen sammenhæng er, i den næsthøjeste gruppe, når man sammenligner grupperne med kontrolgruppen med den laveste score for økologi«, siger Anne Tjønneland.

Alligevel mener hun, at studiet er interessant. For når økologiske varer ikke indeholder pesticider i samme grad som konventionelt dyrkede, kan studiet måske sige noget om betydningen af pesticider.

»Der er tre pesticider, som WHO har opført på listen over stoffer, der sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. De har alle været koblet til non-Hodgkin lymfom. Endvidere har et engelsk befolkningsstudie også fundet en sammenhæng mellem økologi og non-Hodgkin lymfom«, siger hun.