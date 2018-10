Bør Løkke også true med at nedlægge kommunerne?

Statsminister Lars Løkke Rasmussens storstilede sundhedsreform – den største i ti år – skulle være præsenteret i disse dage. Det sker ikke.

Det tyder på, at finansloven skal være på plads, før den nye struktur bag vores 110+-milliarder kroner dyre sundhedsvæsen præsenteres. Nok først mod slutningen af november.

Årsagerne er mange, men når regeringens ambition er en reel forandring af de tandhjul og møtrikker, der får sundhedsmaskinen til at køre rundt, tager det tid. Ligesom når flere fagministerier og flere regeringspartier samtidig skal blive enige om svar på de spørgsmål, der rejses, når opgaver og ansvar er i spil.

Endnu ved ingen, om de fem regioner overlever reformen, der skal styrke sammenhængen i de nære sundhedstilbud. Eller om regionerne ender på kirkegården for uddøde administrative enheder sammen med amter, Hovedstadens Sygehusfællesskab og sygekasserne.

I ventetiden kan vi overveje, om ikke også kommunernes overlevelse skal i spil.

Truslen om regionernes død har nemlig medført en enormt vitalitet på Dampfærgevej på Østerbro, hvor Danske Regioner holder til, ligesom landets fem regionsgårde er sendt på overarbejde i en sand overlevelseskamp.

Alene de seneste syv dage har Danske Regioner præsenteret syv nyheder. Blandt andet et akutudspil, hvor regionerne lover et nyt landsdækkende telefonnummer, 113, ved akut ikkelivstruende sygdom, kortere ventetid på akutmodtagelsen samt en ’styrket indsats med kommunerne’.

Regionerne har indkaldt til debatmøde om sundhedsvæsnets fremtid med alle centrale medarbejderorganisationer og Kommunernes Landsforening. Og regionerne har via en analyse fra Deloitte påpeget, at de regionale administrationer er »lige så effektive som de bedste private virksomheder«, underforstået: så må det være godt.

Danske Regioner leverede tidligere på måneden udspillet ’Trygt, nært og nemt’ og signalerede, at regioner er så meget andet end specialiserede hospitaler og også tager ansvar for det i øjeblikket så hotte nære sundhedsvæsen.

Den politiske pistol for regionernes pande har åbenbaret et nyt regionalt gear. Ikke kun kommunikativt, men også substantielt. Måske for sent, men regionerne forsøger at overbevise alle, der lytter, om, at netop de bør være den sundhedsskrue, hvorom de andre møtrikker skal dreje.

De fem regioner er ikke uden problemer, men de har indfriet de politiske ambitioner de seneste ti år: samlet lægerne på færre hospitaler, så fagligheden er styrket, nedlagt de små sygehuse, styrket hjerte- og kræftområdet og sikret overholdelse af en række nye politisk ønskede patientrettigheder.

Kommuner skal levere

Spørgsmålet er, om det vil være lige så betryggende, når eller hvis de 98 kommuner får en større del af sundhedsvæsnets opgaver efter reformen. Nogle kommuner løfter glimrende sine forebyggende og rehabiliterende sundhedsopgaver, andre har det svært.

Eksempelvis har de dårligste kommuner tre gange flere ’forebyggelige indlæggelser’ per 1.000 ældre end andre kommuner, der er bedre til at undgå dehydrerede ældre borgere. I Frederikssund, Middelfart, Fanø og Morsø skal de se mod Skive, viste en opgørelse i sidste uge fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Endnu et delelement før reformen, hvor Slotsholmen forsøger at råbe, at bedre sundhed ikke behøver koste skattemilliarder, hvis bare de dårligste kommuner lærer af de bedste.

Tidligere på året offentliggjorde Sundhedsministeriet tal, der også viste alt for store kommunale forskelle. Mens færdigbehandlede patienter med fysisk sygdom fra Aarhus Kommune i snit ligger 5,3 dage og optager en hospitalsseng, andre har brug for, hjemtager Hedensted sine borgere hurtigt, så de kun ligger 0,2 dage og fylder. To kommuner i Region Midtjylland, stor forskel.