Efterårets mørke kan give en snert af vinterdepression Mange danskere føler sig mere trætte og triste og har større trang til søde sager om vinteren, viser en ny undersøgelse. De skal mere ud i dagslyset, siger forsker.

Når vintermørket sænker sig, følger energiniveauet og humøret samme vej for mange danskere. De føler sig mere trætte, bliver mere nedtrykte og får en større trang til søde sager.



Det viser en ny undersøgelse fra Coop Analyse udført for Samvirke, som blev gennemført i uge 36 i år blandt over 1.000 danskere i alderen 15 til 74 år.

Undersøgelsen viser, at over halvdelen af den danske befolkning føler sig mere trætte og uoplagte i vinterhalvåret i forhold til i sommerhalvåret. Og 38 procent føler sig mere nedtrykte og triste, når mørket lægger sig over os om vinteren.

Lille vinterdepression

Professor i psykiatri fra Københavns Universitet Poul Videbech kan sagtens følge undersøgelsens resultat i, at det kan være trist og trættende, at det er mørkt, når man tager hjemmefra om morgenen, og igen mørkt, når man kommer hjem.

»Hos cirka 10 procent bliver symptomerne så voldsomme, at vi taler om en vinterdepression. Men undersøgelsen her viser, at rigtig mange mennesker har en snert af symptomerne, uden at vi reelt kan kalde det en vinterdepression. Men mørket er alligevel noget, der påvirker dem«, siger Poul Videbech.

Vinterdepression kendetegnes ved, at tilstanden kommer igen år efter år i efterårsmånederne og forsvinder om foråret. Vinterdepressive har først og fremmest mangel på energi, og søvnmængden øges, men de er også triste. De får desuden en øget appetit for søde sager.

Undersøgelsen viser nemlig også, at hver fjerde har en sød tand i vintermånederne.

»Stoffet serotonin, som vi har i kroppen, spiller en stor rolle for at få en større trang til søde sager, altså kulhydrater. Mængden af serotonin er påvirkeligt af lyset. Så når der bliver mindre lys og mere mørkt, som der sker i vinteren, falder serotonin-indholdet, og det giver de her symptomer«, siger Poul Videbech.

Det er dog vigtigt at understrege, at selv om rigtig mange mennesker kan mærke og er generet af de samme symptomer som ved en vinterdepression, er det ikke det samme som at have lidelsen, mener lægelig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og forsker i vinterdepressioner Ida Hageman.

»Selv om mange føler sig mere trætte og lidt mere forstemte og spiser søde sager oftere, er det ikke det samme som, at man har en egentlig diagnose. Hvis man i stedet ser på graden af tristhed og for eksempel spørger de mennesker, som har svaret i den her undersøgelse, ’tror du, at du er så trist, så du alligevel vil karakterisere det som en sygdom’, så vil der falde ret mange fra«, påpeger Ida Hageman.

Ifølge undersøgelsen er kvinder generelt mere trætte, uoplagte, triste og nedtrykte samt har en større trang til søde sager. Det er ikke overraskende for Poul Videbech, som mener, at der findes flere grunde til det — både psykologiske og biologiske.

»Kvinder har generelt dobbelt så hyppigt depressioner som mænd. Så kvinder er mere udsatte. Det kan for eksempel være, fordi mange kvinder har dobbeltarbejde. De skal både passe familien og samtidig passe et fuldtidsarbejde ved siden af. Det kan være belastende. Men der er sikkert også nogle biologiske grunde, der gør, at de er mere følsomme for ændringen i serotonin-niveauet, som har noget at gøre med kønshormonerne østrogen og progesteron«, siger han.