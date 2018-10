Sundhedsstyrelsen til 258.000 danskere: Populær medicin øger din risiko for mindre farlig hudkræft Populær blodtrykssænkende medicin, som en kvart million danskere spiser, giver en lille forøget risiko for mindre farlig hudkræft. EU’s lægemiddelagentur ændrer nu indlægssedlen. Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at du taler med lægen ved receptfornyelse.

Det vakte enorm opsigt, da danske forskere fra Syddansk Universitet i december fik offentliggjort et videnskabeligt studie - som Politiken omtalte - der viste, at en meget udbredt vanddrivende medicin mod forhøjet blodtryk øger riskoen for to knap så farlige former for hudkræft - basalcellekræft og pladecellekræft.

Ifølge studiet kunne omkring hvert tiende tilfælde af pladecellekræft i huden være undgået, hvis ikke patienterne havde fået blodtryksmedicinen, svarende til omkring 250 kræfttilfælde årligt.

Nu har det europæiske lægemiddelagentur, EMA, gennemgået studiet og set dybt i bivirkningsdatabasen.

EMA konkluderer, at længere tids brug af lægemidlet hydrochlorthiazid øger risikoen for de to kræftformer.

FAKTA Hvad er hudkræft Almindelig hudkræft er en ondartet knude, der opstår i huden. Der er to hovedtyper af hudkræft, basalcellekræft og pladecellekræft. De mest almindelige tegn på hudkræft er en plet eller knude på huden. Almindelig hudkræft kan næsten altid helbredes.

Huden er vores største organ og vejer cirka 3 kilo. Huden beskytter os mod omverdenen.

Den hyppigste årsag til almindelig hudkræft er ultraviolet stråling fra solen og fra solarier. Ultraviolet stråling kan også medføre udvikling af skællende røde pletter på huden (solkeratoser), som kan udvikle sig til hudkræft.

Det er vigtigt at skelne almindelig hudkræft fra modermærkekræft (malignt melanom). Modermærkekræft forekommer også hyppigt i huden, men er en helt anden og mere alvorlig kræfttype.

Symptomerne på hudkræft er ofte en skællende plet eller knude på huden, som vokser og eventuelt bløder eller udvikler sår, der ikke heler. Det er vigtigt at gå til læge ved mistanke om hudkræft, fordi behandlingen af hudkræft er lettere og kan føre til et mere tilfredsstillende resultat, jo tidligere i forløbet den startes.

Ved mistanke om hudkræft får man huden grundigt undersøgt, og lægen tager måske også en vævsprøve Vævsprøve En vævsprøve bliver undersøgt i mikroskop for at stille en diagnose. Man kan se, hvilken type væv, det drejer sig om, og om prøven indeholder kræftceller.

Behandlingen afhænger af, hvilken type hudkræft der er tale om (basalcellekræft eller pladecellekræft), hvor udbredt sygdommen er, og hvor på kroppen den er placeret. Behandlingen kan være: afskrabning (curettage), kirurgisk fjernelse af kræften, strålebehandling, behandling med creme efterfulgt af lysterapi (fotodynamisk terapi), creme, frysning eller i sjældne tilfælde piller. Kilde: Kræftens Bekæmpelse Vis mere

Det skyldes, at hydrochlorthiazid giver en øget lysfølsomhed i huden, der kan være årsagen til, at længere tid brug af medicinen kan øge risikoen for de to kræftformer.

Det skriver både Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen i to pressemeddelelser tirsdag formiddag.

I 2017 var 258.000 danskere i behandling med hydrochlorthiazid.

Begge myndigheder understreger nøje, at ingen må stoppe deres blodtryksbehandling, uden de har konsulteret en læge.

Politiken gentager: Du må ikke af frygt for hudkræft stoppe din behandling med hydrochlorthiazid. Et meget forhøjet blodtryk er farligere end de to kræftformer.

Tal med din læge

Alligevel understreger Sundhedsstyrelsen, at borgere i behandling med hydrochlorthiazid ved næsten receptfornyelse eller blodtrykskontrol bør tale med egen praktiserende læge, om der er grund til at ændre deres medicin.

Hydrochlorthiazid tages ofte sammen med andre lægemidler mod forhøjet blodtryk som en kombinationstablet - se faktaboks om, hvad du skal se efter på din medicin.

Det er særligt pladecellehudkræft, som medicinen øger riskoen for at udvikle. Kræftformen er i langt de fleste tilfælde ufarlig, oplyser Sundhedsstyrelsen, »når blot den behandles i tide«.

»Men hvis man har lagt mærke til hudforandringer, for eksempel en hvidlig knude eller et sår, der ikke vil hele, eller hvis man tidligere har haft hudkræft og er i behandling med hydrochlorthiazid, kan det være en god idé at bestille en tid hos lægen«, siger farmaceut Simon Tarp fra Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Indlægssedlerne ændres nu

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at det fremover vil fremgå af indlægssedlen til lægemidler med hydrochlorthiazid:

At man skal tjekke sin hud regelmæssigt og gå til lægen, hvis man opdager mistænkelige hudforandringer eller sår på huden

At man skal begrænse eksponering for sollys og UV-stråler og bruge passende beskyttelse, når man opholder sig i solen

At det for patienter, som før har haft basalcellekræft og pladecellekræft, kan være relevant at overveje at skifte til en anden type medicin.

Ifølge EMA er ikke fundet forøget risiko for ondartet modermærkekræft, selvom de danske forskere også fandt den sammenhæng i et efterfølgende studie.

FAKTA Lægemidler med hydrochlorthiazid Sundhedsstyrelsen har lavet en liste over alle lægemidler som indeholder hydrochlorthiazid. Er man i tvivl om ens medicin indeholder hydrochlorthiazid kan man med fordel kontakte sit apotek. Præparat navn: Amilco®, komb.OBA

Ancozan Comp, komb.Sandoz

Atacand Zid®, komb.AstraZeneca

Candemox®Comp, komb.Sandoz

Candesartan/Hydrochlorothiazide ’Orion’, komb.Orion Pharma

Candesartancilexetil/Hydrochlorthiazid ’Krka’, komb.KRKA

Candexil, komb.Parallelimporteret

CoAprovel, komb.sanofi

Corodil®Comp, komb.HEXAL

Cozaar®Comp., komb.MSD

Enacecor, komb.STADA Nordic

Enalapril Hydrochlorthiazid ’Teva’, komb.TEVA

Enalapril/Hydrochlorothiazide ’Orion’, komb.Orion Pharma

Enalapril-Hydrochlorthiazid ’Krka’, komb.KRKA

Exforge®HCT, komb.Novartis

Hydrochlorothiazide ’Orifarm’Orifarm Generics

Hydrochlorothiazide ’Orion’Orion Pharma

Hydromed®MediLink

Ifirmacombi®, komb.KRKA

Irbesartan/Hydrochlorothiazide ’Sandoz’, komb.Sandoz

Irbesartan/hydrochlorthiazid ’Medical Valley’, komb.Medical Valley

Irbesartan/hydrochlorthiazid ’Stada’, komb.STADA Nordic

Klomentan Comp, komb.Amneal Nordic

Lesamor, komb.STADA Nordic

Lisinoplus, komb.STADA Nordic

Lisinopril-hydrochlorthiazid ’Actavis’, komb.TEVA

Losarstad Comp, komb.STADA Nordic

Losartan/Hydrochlorothiazide ’Teva’, komb.TEVA

Losartan Losartankalium/hydrochlorthiazid ’2care4’, komb.Parallelimporteret

Losartankalium/hydrochlorthiazid ’Krka’, komb.KRKA

Losartankalium/Hydrochlorthiazid ’Medical Valley’, komb.Medical Valley

Losartankalium/hydrochlorthiazid ’Teva’, komb.TEVA

Marilamed, komb.KRKA

MicardisPlus®, komb.Boehringer Ingelheim

Myrlosar Comp, komb.Amneal Nordic

Olmesartan medoxomil/hydrochlorothiazide ’Krka’, komb.KRKA

Olmetec®Plus, komb.Daiichi

Ramipril/hydrochlorthiazid ’1A Farma’, komb.1A Farma

Ranid, komb.STADA Nordic

Sparkal®, komb.HEXAL

Telmisartan/Hydroklortiazid ’Medical Valley’, komb.Medical Valley

Tolucombi®, komb.KRKA

Valsartan/Hydrochlorthiazid ’2care4’, komb.Parallelimporteret

Valsartan/Hydrochlorthiazid ’Orifarm’, komb.Parallelimporteret

Valsartan/hydroklortiazid ’Jubilant’, komb.Jubilant

Valsartore Comp, komb.STADA Nordic

Zok-Zid®, komb.Pfizer Vis mere