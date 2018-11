ASMR: Når hjernen får orgasme

Kvinden på skærmen kalder sig Whispers Red. Hendes hår er langt, nybørstet og orangerødt, neglene er dækket af mørkerosa lak, og øjenbrynene er skåret knivskarpt. Hendes video varer over to timer, og ret beset sker der ikke meget undervejs.

Den er søvndyssende, kedelig og fyldt med lyde, der under andre omstændigheder ville være vildt irriterende. Og det er lige præcis meningen. Her et udpluk: Hun bevæger i slowmotion sine arme, så hendes hvide skjorte knitrer. Hun prikker monotont på en træskål med neglene (hun prikker i det hele taget på mange ting...). Hun fører virkelig langsomt to spisepinde gennem en skål rå ris, samler en håndfuld op og drysser dem ned i skålen igen. Hun kører hånden over et håndklæde, så det lyder som bølgernes brusen. Hun berører siderne i en bog og bladrer igennem de tykke ark, flap-flap-flap. Lyden er intens og pløjer sig vej dybt ind i dine øregange.





Politiken gør i denne video selv forsøget på at skabe den særlige stemning, der skal til for at fremkalde ASMR. Og ifølge kulturforsker ved Aarhus Universitet Helle Breth Klausen, som selv bruger ASMR til daglig, kan vidoens bladren i og iturivning af avispapir sagtens fremkalde de særlige 'tingles', som ASMR-brugere går efter. Det lykkedes i hvert fald med hende. Kilde: Politiken / Helene Navne

For den uindviede lytter og seer kan det virke som det rene galimatias og tidsspilde, men optagelsen er blevet vist over ti millioner gange på YouTube og har affødt 3.740 kommentarer til Whispers Red, som over 600.000 brugere følger. Og den er blot ét eksempel på et fænomen, der de seneste 5-10 år har spredt sig som en steppebrand på det sociale medie og skriver sig ind i den voksende bølge samlet under betegnelsen mindfulness, som skal få folk til at slappe af, føle sig trygge og være til stede i deres eget liv i en kaotisk og hurtigt kørende verden. Det handler om de såkaldte ASMR-videoer. Vi begynder med en forklaring på de fire bogstaver.

ASMR står for Autonomous Sensory Meridian Response.

»ASMR står for Autonomous Sensory Meridian Response. Det er brugerne selv, der har fundet på navnet. Det er en konkret sansemæssig reaktion, som får dig i en tilstand af ekstrem afslapning, hvor man bliver salig. Det er derfor, at man i daglig tale kalder det hjernemassage eller hjerneorgasme«, forklarer cand.mag. i medievidenskab Helle Breth Klausen, der skriver ph.d. om videoerne på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.



Følelsen bliver blandt andet beskrevet som et langsomt elektrisk chok uden nogen form for ubehag. Som et langvarigt kuldegys, uden at du fryser. Følelsen begynder typisk i folks hovedbund, fortsætter ned gennem rygsøjlen for at bruse ud i kroppen og give en helt afslappet fornemmelse. Det kilder. Det er rart. Forunderligt rart. På nettet fortæller folk, at de har kendt til følelsen, siden de var børn. Den kunne opstå, når de blev aet på armen, eller når de hørte en hviskende stemme. For omkring ti år siden begyndte brugere på at lave og dele videoer, der skal udløse følelsen.

Herfra gik det hurtigt. Der er ingen præcis statistik over, hvor mange af disse videoer der ligger på YouTube, men der er tale om millioner. Ifølge en artikel skrevet af Googles analyseafdeling var der for godt to år siden fem millioner. Men siden er det nærmest eksploderet. En søgning af Helle Breth Klausen gav omkring 34 millioner videoer. De mest populære er blevet vist 10-20 millioner gange, i toppen ligger blandt andet en video fra en, som kalder sig ASMR Darling, som er blevet vist hele 28 millioner gange.

Selv klodens største mediehuse ville få julelys i øjnene over sådan et tal. Dertil kommer, at videoen under sig har 79.000 kommentarer. Og det var 79 tusinde. Folk søger også i stigende grad efter ASMR på Google, alene på de sidste to år er søgningen firedoblet . Danmark ligger nummer 13 på listen over lande, hvor der bliver søgt mest efter de afslappende film med en tredobling i antal søgninger på to år.

»Dem, som laver videoerne, arbejder med forskellige triggere, der skal udløse ASMR. Meget handler om lyden. Det kan være, at de hvisker eller taler meget blødt og omsorgsfuldt. Måske lader de hånden glide over et håndklæde eller sprayer vand fra en flaske. Lyde fra munden er også populært, hvor personen tygger tyggegummi og smasker. Det er ofte lyde fra hverdagen, som vi normalt overhører eller bliver irriteret over; men her bliver de sat i en anden ramme, hvor folk selv opsøger dem«, fortæller Helle Breth Klausen.

Enhver, der har siddet ved et bål i naturen, ved, at det kan være fortryllende at mærke varmen, flammernes bevægelser og den knitrende lyd af træet, der langsomt forsvinder. Og det nye fænomen med hvisken og hverdagslyde kan ses som en forlængelse af YouTubes mange videoer af bål eller af en cd med lyde fra delfiner eller regndråber. De får brugerne til at slappe af og hjælper dem efter endnu en hektisk dag med at falde i søvn, når de ligger i sengen med ørerne lukket inde i et sæt hovedtelefoner.

»Hvis man ikke kan falde i søvn, har du mulighed for at stille alle dine sanser ind på nogen, der skærer i et stykke sæbe eller folder et håndklæde. Du skal ikke andet. Der er ingen forventninger til dig. Du kan bare ligge og slappe af. Du ved, hvad der kommer. Der er ingen overraskelser. Samtidig kan der opstå en intimitet, hvis personen hvisker til dig. Man føler sig fortrolig med afsenderen. Nogle stemmer er tæt på uhørlige, andre fortæller brugeren, at du er god nok, det skal nok gå. Nogle er ren vrøvlesnak eller på et sprog, som brugeren ikke forstår, hvor det ikke er indholdet, men lyden af stemmen, der udløser ASMR«, fortæller Helle Breth Klausen.

I sin forskning ser hun nærmere på de lange kommentarspor under videoerne. Mest af alt udtrykker folk taknemmelighed over, at de får hjælp til at sove eller til at lindre smerter. Der er sågar krigsveteraner, som skriver, at det hjælper på deres posttraumatiske stress at se og lytte til videoerne. Mellem brugerne opstår et fællesskab, hvor de udveksler erfaringer om, hvilke lyde der virker bedst.

Et fænomen, hvor folk lytter til og ser videoer på YouTube, hvor fortrinsvis pæne og yngre kvinder hvisker, laver små hverdagslyde og giver ASMR-brugere 'tingles', som også omtales som brain-orgasm. Foto: Andreas Haubjerg

»Det er et sanseligt fænomen, og det bliver hurtigt et grænseland med betegnelsen hjerneorgasme, som er en ekstrem rar følelse, hvor man slapper fuldstændig af. Hvor den seksuelle orgasme er noget med at blive opstemt, så handler ASMR snarere om at blive nedstemt til en fuldstændig afslapning og følelse af velbehag«.



Når et fænomen udvikler sig med så voldsom hast, øjner virksomheder straks en mulighed for at kapitalisere på det. Derfor kommer det næppe som en overraskelse, at giganter som Ikea, Renault, KFC, Harley-Davidson og flere andre laver reklamevideoer med indhold, der skal udløse ASMR hos modtageren. For når du er i en tilstand af afslapning og ro, er du måske mere tilbøjelig til at forbinde afsenderen med noget godt. For Helle Breth Klausen er der en oplagt forklaring på, hvorfor så mange mennesker lader sig tryllebinde af videoerne.

»De står i kontrast til vores hverdag i den vestlige verden, hvor alt går meget hurtigt. Vi er effektive og produktive i vores arbejds- og privatliv, og ASMR er det stik modsatte. Jeg sidder i min forskning og bruger to timer af en ellers travl arbejdsdag på at se en video igennem. Det er faktisk lidt mærkeligt at gøre det uden at lave andet samtidig. Jeg giver mig tid og giver mig hen, og det er faktisk sjældent«.

Hvad mener du med, at man giver sig hen?

»Du overlader ansvaret til den, der laver videoen. Tager hovedtelefoner på, skruer op for lyden og lukker et andet menneske ind i dit liv i et sårbart øjeblik, hvor du for eksempel ikke kan sove, har det skidt eller har smerter. Så lukker du øjnene og giver dig hen til lyde, der følger dig ind i søvnen. Du bliver groomet, en stemme siger: »Nu reder jeg dit hår«. Og med lyden føles det faktisk, som om et andet menneske børster dig på øret. ASMR overskrider tid og sted«.

Fup eller fakta?

Men virker det? Kan det passe? Eller er ASMR blot endnu et fænomen i rækken af udokumenterede redskaber, som folk bruger for at få det bedre.

Forskningen i effekten af videoerne er ekstrem sparsom, men flere artikler fra internationale medier henviser til et studie fra Department of Psychology, Swansea University blandt 475 ASMR-brugere i 2015, som den dengang studerende Emma L. Barratt og psykolog Nick J. Davis stod bag. Deres studie viser, at 82 procent af deltagerne bruger ASMR til at hjælpe dem med at sove. 70 procent bruger det til at afhjælpe stress. 5 procent bruger det som seksuel stimulation, mens 82 procent ikke forbinder det med noget seksuelt. Både deltagere med depression og kroniske smerter havde ifølge studiet gavn af ASMR, de fortæller, at deres symptomer blev mindre under og efter brugen af videoer, der skal udløse ASMR. Forskerne sammenligner brugen af ASMR med mindfulness, som for begge grupper har vist en lignende effekt, og påpeger, at der er behov for yderligere forskning, før man kan betegne ASMR som et terapeutisk værktøj. Antagelser om, at ASMR virker, fordi det påvirker niveauet af hormonstofferne oxytocin, dopamin eller serotonin, er endnu ikke påvist.

Dog har et studie fra i år ledet af psykolog Giulia Poerio fra Sheffield University påvist, at der ud over en emotionel respons til videoerne også kan måles en fysisk respons; nemlig nedsat hjertefrekvens, mens der også var en respons at måle i huden.

Ifølge post.doc. og psykolog Cecilie Møller fra Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet er det nærliggende at tro, at reaktionerne på ASMR dels hænger sammen med måden, videoerne er optaget på og dels med aktivering af hjernens belønningscentre. Hun har netop skrevet en ph.d. om multimodal perception – hvordan vi opfatter verden med alle sanser. Og hun finder fænomenet ASMR spændende.

»Videoernes styrke er, at de binaurale lydoptagelser giver dig muligheden for at komme tættere på en ægte oplevelse, fordi den visuelle rumlighed – som håndbevægelserne – understreges af, at din hjerne oplever lyden i 3D. Som mennesker er vi ganske vist gode til at adskille sanseindtrykkene, for eksempel ved at tage hovedtelefoner på og fokusere på musik, eller at gå på museum og se på billeder. Men vores oplevelse af verden omkring os er multimodal, og der er stor forskel på den emotionelle respons, vi får ved at se et billede af for eksempel en tiger, og den vi får, hvis vi står tre meter fra den ægte vare og oplever den med alle sanserne«.

Det har længe været velkendt, at musik kan udløse signalstoffer i hjernens belønningscenter, og Cecilie Møller mener ikke, det kræver stor fantasi at forestille sig, at det samme kunne gøre sig gældende for ASMR-videoerne.

»Der er ingen tvivl om, at musik påvirker hjernens belønningscentre, og at musik kan fremkalde fysiske reaktioner som det, vi kalder ’music-induced shivers-down-the-spine’. Det er de samme neurale systemer, der stimuleres med mad, sex og euforiserende stoffer«, siger hun.

Dog er forskerne ikke sikre på, hvorfor lyd kan påvirke sådan, men Cecilie Møller vover et bud.



»Vi ved, at lyde og musik kan aktivere de systemer i hjernen, der genererer emotionelle responser, og som dermed handler om vores overlevelsesmekanismer. Lyde kan man ikke afskære sig fra til forskel fra visuelle oplevelser, der kan man jo bare lukke øjnene. Og lyd kan binde mange mennesker sammen, selv på afstand. Vi kan have meningsfulde auditive interaktioner med andre, også på tværs af husmure, som vi ikke kan have visuelt. Der er meget i lydens fysiske egenskaber i miljøet omkring os, der kan forklare, hvorfor lyde er så vigtige for os«, siger Cecilie Møller.

Når ASMR-videoerne skaber en virkelighedstro oplevelse gennem beroligende hvisken og beroligende lyde, mens der visuelt stimuleres med rolige eller omsorgsfulde bevægelser og en intim atmosfære, aktiveres centrale systemer af hjernen også:

»Når du oplever noget i videoen, der minder dig om noget, du før har sanset, så kan minderne populært sagt teleportere dig til den emotionelle tilstand, du befandt dig i tidligere. Det oplever du eksempelvis når du lytter til velkendt musik, som øjeblikkeligt sender dig tilbage til ungdommen. Eksempelvis den lille kerne inden i hjernen, der hedder amygdala, spiller en vigtig rolle i forbindelse med emotionelt ladede sanseindtryk. Her spiller videoerne altså på, at vi forbinder noget trygt og rart med de elementer, de består af«, siger Cecilie Møller.

Et fænomen, hvor folk lytter til og ser videoer på YouTube, hvor fortrinsvis pæne og yngre kvinder hvisker, laver små hverdagslyde og giver ASMR-brugere 'tingles', som også omtales som brain-orgasm. Foto: Andreas Haubjerg

Vi river en avis i stykker

Så vidt altså forskningen og videnskaben.

Helle Breth Klausen er ikke i tvivl om, at ASMR-videoer virker. På hende.



»Personligt får jeg noget ud af det, som er et helt andet spor, end hvad jeg får fra venner, familie og kæreste. Der er noget i det, som jeg ikke kan få andre steder, og som jeg ikke kan sætte ord på. Jeg bruger videoerne til at falde i søvn, så min hjerne er beskæftiget med noget monotont og simpelt. Jeg bruger det også som selvvalgt baggrundsstøj, når jeg skal koncentrere mig«, fortæller hun.

Som et lille eksperiment prøver vi på redaktionen selv at lave en optagelse, der skal udløse ASMR. Vi gennemser en masse videoer, udvælger avisen som redskab og lader Helle Breth Klausen teste vores optagelse.

En avis har mange lyde. Den knitrer, når man bladrer. Og så lyder det egentlig ret behageligt, når man river den i strimler. Ellers bruger vi hviskelyde og læser lidt op fra en artikel. Helle Breth Klausen skriver:

»Omkring 7 minutter inde, da du langsomt river avisen i strimler, skete der simpelthen det, at du fik fremkaldt nogle tingles hos mig, så jeg slappede helt af, og det var jo hele meningen! Du har uden tvivl fat i genren«, skriver Helle Breth Klausen som feedback. Men opfordrer til, at alle bevægelser skal være endnu mere langsomme.

Vi laver en udgave mere, som Helle Breth Klausen får, og den får endnu mere ros af forskeren:

»Lyd og billede spiller meningsfuldt sammen, og faktisk får jeg indimellem Jørgen Clevin-vibes, hvilket absolut er et kompliment, da nogle af de første tingles, jeg selv kan huske fra barndommen, blev trigget af at sidde med store øjne på stuegulvet og kigge på og lytte til den kreative Clevin på fjernsynsskærmen«.