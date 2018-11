Femte tilfælde af resistente tuberkulosebakterier er fundet

Multiresistente tuberkulosebakterier er for femte gang i år konstateret i Danmark.

I en pressemeddelelse skriver Statens Serum Institut, at det plejer at opdage omkring to tilfælde om året.

Ti måneder inde i 2018 er der registreret fem tilfælde. Efter alt at dømme stammer fire af de fem tilfælde fra samme smittekæde.

Selv om tallene for Danmark er i den lave ende, skal man være opmærksom på stigningen. Det fortæller overlæge Troels Lillebæk fra Statens Serum Institut i meddelelsen.

»Multiresistent tuberkulosebakterie er en meget alvorlig sygdom, hvor den enkelte patient har behov for en lang og kompliceret behandling med mange forskellige antibiotika«.

»Det tager op til halvandet år og koster cirka en million kroner per patient, når man lægger alle udgifter sammen«.

En multiresistent tuberkulosebakterie er resistent over for de to vigtigste antibiotika til behandling af tuberkulose.

»Multiresistent tuberkulosebakterie er også potentielt forbundet med mange komplikationer og bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at multiresistent tuberkulosebakterie diagnosticeres så hurtigt som muligt, så man kan give den enkelte patient den rigtige behandling«, siger han.

ritzau