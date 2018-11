Bente Klarlunds klumme: Plantebaseret kost er godt for miljøet, men ikke nødvendigvis for børnene

FOR ABONNENTER

Flere og flere mennesker vælger en vegetarisk eller vegansk livsstil. Vegetarer er en betegnelse for personer, der udelukkende spiser planteføde med eller uden mælkeprodukter og/eller æg. De spiser ingen former for kød, fjerkræ, fisk eller skaldyr. Veganere lever også plantebaseret og undgår samtidig animalske produkter som mælk, æg, ost og honning. Folk bliver især vegetarer af hensyn til miljøet, sundheden og dyrenes velfærd. Med et ensidigt blik på miljøet vinder vegetarkosten. Men hvordan er det med menneskers sundhed?