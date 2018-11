Peter Gøtzsche er færdig i Cochrane ... indtil videre Den kontroversielle forsker Peter Gøtzsche fritages fra sin stilling som chef for Det Nordiske Cochrane Center, lyder det fra Rigshospitalet.

Peter Gøtzsche fritages for sin stilling som chef for Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

Fritagelsen kommer, efter at Cochranes internationale ledelse tilbage i september meddelte, at den kontroversielle forsker ville miste sin stilling som direktør for forskningsinstitutionen det Nordiske Cochrane Center samt sin plads i bestyrelsen.

Dengang forklarede bestyrelsen, at deres beslutning var »baseret på et fortsat og sammenhængende mønster af ødelæggende og upassende opførsel fra Peter Gøtzsches side gennem flere år, hvilket har undermineret vores kultur og været skadelig for institutionens arbejde, omdømme og medlemmer«.

Peter Gøtzsche selv afviste tilbage i september, at han kunne afsættes fra Cochrane:

»Det kan de ikke. Det er et lokalt dansk forehavende. Jeg er ansat på Rigshospitalet, og det bliver jeg ved med at være. De har begået en fejl, og det vil jeg gøre opmærksom på. Vi arbejder på sagen, men skal lige have tid til at gøre dokumentet færdig«, sagde han til Politiken.

Men nu har Rigshospitalet altså taget beslutningen om at fritage forskeren for tjeneste. I hvert fald indtil videre:

Hvad den konkrete begrundelse for de nye fritagelse er, vil Rigshospitalet ikke kommentere, da der er tale om en personsag.

En mand, der deler vandene

Peter Gøtzsche, dr. med. og professor på Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet har udgivet flere bøger, hvori han er stærkt kritisk over for medicinalindustrien. Af samme grund er han en mand, der deler vandene: mens nogle mener, at han går for langt i sine konspiratoriske angreb på medicinalindustrien, deler andre hans opfattelse af, at medicin skader mere, end det gør godt.

Cochrane er et uafhængigt netværk af forskere, læger og andre inden for sundhedsområdet, der udgiver oversigter over videnskabelig litteratur, som danner grundlag for behandling og forebyggelse i sundhedsvæsnet. Forskerne i samarbejdet gennemgår litteraturen og vurderer blandt andet, om der er belæg for en påstået effekt af forskellige medicintyper.

Rigshospitalet har udpeget Karsten Juhl Jørgensen til at være den fungerende leder af Cochrane Nordic ind til videre.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Gøtzsche selv.