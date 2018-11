Lad være med at tro, at du kan købe til lager: I løbet af de næste to måneder spiser du 3,6 kilo slik Det lyder af meget, og det er det også. Danskernes slikindtag er et problem for vores sundhed og ernæring, og det eksploderer i juletiden. Efter nytår går vi i den anden grøft. Men det er slet ikke måden at gøre det på, mener eksperter.

Well – no big surprise, tænker du nok. Alle ved jo, at vi spiser flere søde sager omkring juletid. Men i løbet af november og december spiser hver dansker intet mindre end 3,6 kilo slik. Det bliver til 20.000 ton på landsplan, hvilket svarer til vægten af 3.800 elefanter. Og deri er ikke medregnet småkager, kager og andre julelækkerier.

Det viser beregninger fra forbrugerapp’en Spenderlog, der registrerer og giver overblik over danskernes indkøbsvaner. I januar og februar reducerer vi så slikindtaget – her spiser vi ’blot’ 1 kilo slik om måneden, og det månedlige gennemsnit ligger på 1,3 kilo. Er det den mest hensigtsmæssige måde at indtage søde sager på? At dope kroppen koncentreret i to måneder for så at lave en halvkold tyrker de to efterfølgende?

Nyheden er ikke overraskende for Sisse Fagt, der er seniorrådgiver ved Afdelingen for Risikovurdering og Ernæring samt ved Forskningsgruppen for Ernæring og Sundhedsfremme på Danmarks Tekniske Universitet.

»Man kan ikke anbefale et jævnt forbrug af slik og chokolade, man burde bare helt lade være. Ligegyldigt hvordan man fordeler indtaget, vil det stadig være for meget. Det vigtigste er, at man er bevidst om sit indtag og samtidig gør noget ved det«, siger hun.

Jeppe Matthiessen, der er seniorrådgiver samme sted, fortæller, at mange danskere faktisk ikke er bevidste om, hvor meget sødt der er plads til i en sund kost.

»Selv om danskerne muligvis er blevet mere sundhedsfikserede, som tiden er gået, så er overvægtsproblemet steget, og det gælder i alle aldersgrupper og hos begge køn. I dag er over halvdelen af voksne danskere overvægtige. På den måde er det blevet mere normalt at være overvægtig som voksen end at være normalvægtig«, siger Jeppe Matthiessen.

Det skjulte sukker

Tallene fra Spenderlog er udregnet på baggrund af app’ens egne tal, Danmarks Statistiks Forbrugerundersøgelse 2016 samt omregninger fra brancheforeningen Sugar Confectionary Europe. Og uanset om folk har lyst til at høre det eller ej, mener DTU, at danskernes slikindtag og landets status som en af de mest slikspisende nationer er et problem – for ja, det er vi!

»Dels sundhedsmæssigt, fordi Danmark står med et reelt overvægtsproblem, der er stort og stigende. Dels ernæringsmæssigt, for hvis det søde kommer til at fylde for meget, bliver der mindre plads til almindelig mad med de nødvendige vitaminer, mineraler og kostfibre, vi har brug for«, siger Matthiessen:

»Næringsstofanbefalinger siger, at 10 procent af energien kan komme fra sukker, og når vi ved, at også fødevarer som morgenmadsprodukter og frugtyoghurt indeholder sukker, så er der meget lidt plads til det søde i en sund kost. Al slik, chokolade og kage kommer oven i almindelig mad, så en betragtelig øget fysisk aktivitet er vejen frem, hvis man vil have plads til lidt mere af det søde«.



Tidligere tiders sukkermunde

Ifølge Sisse Fagt har vi generelt spist mindre slik før i tiden, men vi har stadig fået sukker indenbords. Det handler om, at danskernes sukkerindtag har forandret sig: Før fryserens tid blev mange fødevarer konserveret i sukker. Og i dag, når juletiden rammer gader, stræder og hjem, ved vi alle sammen godt, at vi spiser mere guf i hverdagen.

Så vi skal tænke os om, siger eksperterne. I det mindste prøve først at fylde op med noget af det sundere, der mætter, for så er der større chance for, at vi spiser mindre af de søde sager. Kroppen er ikke så følsom, at den formår at sige: Okay, nu har jeg fået ret mange kalorier via slikket, nu er jeg mæt, forklarer Sisse Fagt.

Og vi skal tænke over, at når ting er tilgængelige og synlige, er der større risiko for, at der bliver spist mere af det.

»Begræns slikket og lad være med at gøre det synligt. Lad være med at have en lille, hyggelig skål med juleslik stående, for det bliver ædt! Og lad være med at tro, at du kan købe til lager, og at du bare spiser det med samme hastighed som ellers. Hvis folk køber til lager, er der meget større risiko for, at de også spiser mere«, siger Sisse Fagt.