Riget nedlægger barselsstuer: »Det skaber enorm usikkerhed for os som par, der ikke har født før«

Vibe Pedersen skal have sit første barn 24. december. Ved et tilfælde fandt hun ud af, at Rigshospitalets barselspladser for førstegangsfødende lukker en uge inden hendes termin. Dermed skal hun hjem fire timer efter fødslen. Det er hun ikke tryg ved, blandt andet på grund af den vigtige ammeetablering, som hun er bekymret for ikke at nå på så kort tid. Derfor har hun flyttet fødested til Hvidovre.