Riget nedlægger barselsstuer: »Måske er vi klar til at komme hjem efter fire timer, men hvad hvis vi ikke er?« Førstegangsfødende på Rigshospitalet skal fra 17. december i lighed med flergangsfødende hjem efter fire timer.

Vibe Pedersen er 31 år og skal føde sit første barn i december. Men her godt halvanden måned inden fødslen har hun og kæresten valgt at flytte fødested, fordi hun tilfældigvis opdagede, at de på Rigshospitalet – selv om de er førstegangsfødende – kun vil få fire timer til at sunde sig efter fødslen, inden de skal hjem.