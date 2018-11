Billigere medicin sparer regioner for over 400 millioner De fem regioner høster næste år en besparelse på 420 millioner kroner ved indkøb af billigere lægemidler.

Landets fem regioner skifter dyr medicin ud med billigere lægemidler og sparer næsten en halv milliard om året fra 2019.

Det oplyser regionernes fælles indkøbsorganisation, Amgros, og Medicinrådet, som vejleder regionerne om brug af lægemidler.

Rådet har onsdag givet grønt lys for, at det bekostelige lægemiddel Humira kan erstattes med en ny og billigere type medicin.

»Det er meget tilfredsstillende, at vi kunne nå det her resultat«, siger Steen Werner Hansen, der er den ene af to formænd for Medicinrådet, i en pressemeddelelse.

»Vi får mere sundhed for pengene, som i sidste ende kommer mange patienter til gode«, siger Steen Werner Hansen, der også er vicedirektør ved Herlev og Gentofte Hospital.

Middel mod gigt, tarm- og hudlidelser

Humira bruges til patienter med hudlidelser, gigtsygdomme og kroniske tarmsygdomme.

Medicinrådet, der er et uafhængigt råd bestående af læger og patienter, har sagt god for, at Humira kan erstattes af lignende lægemidler.

Patienter, der hidtil har brugt Humira, skal skifte til et nyt, såkaldt biosimilært lægemiddel.

Det er et lægemiddel, der skal have været godkendt i EU i mindst ti år, og som næsten er identisk med det originale biologiske lægemiddel.

Sparer 335 millioner årligt

Regionerne sparer 335 millioner kroner om året alene ved at skifte fra Humira til et andet lægemiddel.

Alt i alt viser den seneste udbudsrunde, at regionerne næste år sparer 420 millioner kroner på indkøb af medicin.

Det oplyser regionernes fælles indkøbsorganisation, Amgros, der står for forhandlingerne med lægemiddelindustrien.

Direktøren i Amgros, Flemming Sonne, glæder sig over udsigten til billigere medicin.

»Det er ikke hver dag, det sker. Det er et område, hvor vi har haft et meget konstant prisniveau. Lige pludselig ser vi en konkurrence og en mulighed for at nedbringe omkostningerne«, siger han.

Regionerne brugte sidste år i alt 8,4 milliarder kroner til medicin. Og udgifterne er kun gået opad de sidste mange år.

»Det her er et positivt bidrag til at holde væksten i udgifterne en anelse nede«, siger Flemming Sonne.

Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner, oplyser, at besparelsen på medicin har været forventet.

»Vi har godt vidst, at der ville komme en besparelse, så vi har regnet det ind i vores prognoser. Det ændrer ikke ved det samlede billede af, at vi oplever stigende udgifter til sygehusmedicin«, siger hun.

ritzau