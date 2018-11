Mad viser, hvem vi er: Glutenfrit hitter i supermarkedet Fødevarer, der er fri for f.eks. sukker, laktose eller gluten, er en oppe i tiden.

Antallet af glutenfrie produkter er noget, der vokser, og noget, der vokser hurtigere i de her år, end vi hidtil har set«, siger Lars Aarup, analysechef i Coop Danmark, der står bag supermarkeder som Kvickly, Fakta og Brugsen.

I 2005 forhandlede Coop 20 forskellige glutenfrie produkter, altså madvarer uden gluten, som er det protein i hvede, rug og byg, som gør en brøddej elastisk. I 2015 var der cirka 200 glutenfrie produkter, og nu er det steget til knap 300.

»Det sælges i hele landet, så det er ikke et særligt københavnerfænomen«, siger Lars Aarup.

Ifølge Coops egne analyser er omkring 7 pct. af befolkningen særlig interesserede i de glutenfrie fødevarer. 1 pct. af befolkningen lider af sygdommen cøliaki og kan reelt ikke tåle gluten, mens resten – og den gruppe vokser år for år – er dem, der via kosten forsøger at se, hvad den kan gøre for dem.

»Vi ser mere og mere den her tendens til, at folk forsøger at skære noget ud af deres kost for at se, hvordan det påvirker deres sundhed. Det her free from ser vi mere af, og det vil klart vokse i de kommende år. Først var det fri for sukker, så gluten og i øjeblikket er det særligt de laktosefrie (fri for mælkesukker, red.) produkter, der er meget i vækst«, siger Lars Aarup.

Coop ønsker ikke at forholde sig til kritik fra professor i tarmbakterier Oluf Borbye Pedersen, der mener, at industriens forarbejdede glutenfrie madvarer alt for ofte har et alt for lavt indhold af fiber og et alt for højt indhold af usunde fedtstoffer, sukker og konserveringsmiddel.

»Vi forsøger at have de bedste produkter til priser, som kunderne vil betale. Derfor skal producenter, supermarkeder og forbrugere gå hånd i hånd, hvis kvaliteten skal højnes«, siger Lars Aarup.

Heller ikke branchedirektør i Dansk Industri Fødevarer Leif Nielsen vil forholde sig til professorens udmeldinger, men direktøren er enig i, at free from-bølgen skyller ind over Danmark.

»Det er drevet af forbrugerbekymring, om en fødevarer nu også er god og sund for mig. Og så er det jo nok bedst for en sikkerheds skyld, hvis den er fri for enten gluten, laktose, eller hvad det nu er, man bekymrer sig om. For hvis nogle mennesker bliver syge af gluten, må jeg også hellere undgå det. Den tankegang påvirker i stor stil både produktudbud og produktudvikling i disse år«, siger Leif Nielsen.

Han kan godt være lidt bekymret over den bekymringstendens, han ser i flere danskeres syn på vores fødevarer, hvor særlige egenskaber i ingredienser tillægges sundhedsfremmende egenskaber eller det modsatte.

Dansk Industri Fødevarer holder i næste uge årsmøde, hvor temaet er ’Mad med mening’, netop fordi mad ikke længere bare er noget, der giver os god smag og energi, så vi kan leve.

»Vores mad skal bære flere og flere værdier ud over næringsværdien. Maden og emballagen kædes sammen med forbrugernes bekymring for kloden. Og mad i høj grad er blevet en identitetsskabende markør, som modetøj altid har været det. Aldrig har vi taget så mange billeder af vores mad for at vise verden, hvem vi er, og det er gluten også et element i«, siger Leif Nielsen.

Brødgiganten Schulstad har tidligere haft et sortiment af glutenfrie produkter, men kunne desværre ikke fastholde produkterne i butikkerne, da de ikke solgte nok, oplyser Tina Lindeløv, der er innovation manager hos Lantmännen Schulstad-Unibake Denmark.