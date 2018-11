Frivilligt arbejde drukner i egoisme og kommunal sparsommelighed Vi bliver dårlige til at hjælpe de svageste med frivilligt arbejde, viser undersøgelse. Kommuner bruger i stigende grad frivillige til at løse nogle af de opgaver der er sparet væk, lyder kritikken.

Det har altid været en dansk specialitet.

At vi hjælper de svage og udsatte medborgere med frivilligt arbejde og indsamlinger, der kan fylde pengekassen op i velgørende organisationer som Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og Kirkens Korshær.

Men vi bliver dårligere til at tage os af hinanden. I hvert fald føler mange danskere, at de ikke gør nok for at hjælpe mennesker, der har det svært.

Det viser en ny undersøgelse fra Frivilligrådet, der rådgiver socialministeren og Folketinget.

I undersøgelsen svarer 53 procent, at vi er blevet dårligere til at tage os af hinanden i løbet af de seneste ti år.

Kun 15 procent mener, det er blevet bedre. Mens 25 procent, eller hver fjerde mener, at hjælpsomheden er uændret.

Vi har nok i vore egne problemer

Udviklingen er bekymrende, mener blandt andre formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jan Sjursen, der kalder det ekstra skræmmende, at kun 16 procent af undersøgelsen svarpersoner mener, at det er en offentlig opgave at hjælpe de svageste medborgere.

»Jeg ser det som et udtryk for, at fællesskabet er blevet talt ned i alt for mange år. Vi har politisk været stærkt optaget af at fastholde et skattestop og i højere grad overladt det til den enkelte borger at klare sig selv i et mere presset velfærdssystem«.





»Samtidig er mange mennesker selv så pressede i deres hverdag, at der ikke rigtig er overskud til andre. Og bedre bliver det ikke, når nogle af de svagest stillede, dem på kontanthjælp, hele tiden skal bevise deres værd og udstilles som dovne og ugidelige«, siger Jan Sjursen.

Han bliver bakket op af Knud Aarup, medlem af Frivilligrådet, landsformand i foreningen Bedre Psykiatri og lokalformand i Røde Kors Århus.

»Det, der bekymrer mig mest, er, at kommunerne i stor stil overtager de frivillige, og bruger dem til at løse nogle af de serviceopgaver, der er sparet væk i forvaltningen«.

»De seneste undersøgelser viser, at der nu i snit er 4,4 ansatte til at koordinere frivillighedsarbejde ude i kommunerne. Så på den ene side bliver kommunerne ved med at spare på plejehjem og andre institutioner«.

»Og på den anden side beder man borgerne hjælpe til med at bage kager til det lokale hospice eller være besøgsvenner på plejehjemmet«, siger Knud Aarup, der også fortæller, hvordan 4.000-5.000 borgere blev mobiliseret som frivillig arbejdskraft, da Århus Kommune sidste år fejrede sin status om europæisk kulturhovedstad.

Sværere at skaffe frivillige

»Og det er alt sammen gjort med de bedste intentioner, men problemet er bare, at alle hænderne og al frivilligheden bliver brugt på de her mere eller mindre kommercielle formål, og hvem skal så hjælpe Kirkens Korshær eller Røde Kors, når det bliver hverdag«, siger Knud Aarup.

Kirkens Korshær driver blandt andet varmestuer og herberg og er helt afhængig af frivillig arbejdskraft. Og her er meldingen klar:

»Det er blevet sværere at rekruttere nye frivillige til faste aftaler. Så udfordringen er at organisere det frivillige arbejde, så det passer ind i folks travle liv«, siger landssekretær Dorte Tranberg-Krab til Ritzau.



Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er overrasket over, at mange mener, at det går den forkerte vej.

»Jeg tolker det som et udtryk for, at danskerne har meget høje forventninger til sig selv, og det er i virkeligheden et sundhedstegn«, siger hun til Ritzau.

Ministeren er på vej med et sæt nye regler, der skal gøre det nemmere at være frivillig i de foreninger, der hjælper socialt udsatte.