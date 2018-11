Spørg Bente Klarlund: Kan jeg erstatte aftensmaden med en proteindrik?

Oldemor: Jeg er en meget gammel dame på 94 år, og mit problem er, at jeg ikke bryder mig om aftensmad. Jeg har prøvet færdigretter fra gode slagtere og søde menneskers gode hjemmelavede mad, men jeg kan kun få nogle få mundfulde ned. Allerede sidst på eftermiddagen tænker jeg med kvalme på, at nu er det snart madtid. Morgenmad og frokost er o.k.

Så nu vil jeg spørge, om det er forsvarligt at nøjes med en af de der proteindrikke, som siges at kunne erstatte et måltid.







Bente Klarlund Pedersen: Det er interessant, at vi mennesker har meget faste overbevisninger om, hvad man skal spise hvornår. Hvis man serverede to retter mad med kartofler, sovs, salat og kød foruden dessert til morgenmad og havregrød eller yoghurt til aftensmad, ville de fleste synes, at det var mærkeligt. Men den måde, vi spiser på, er mere udtryk for vaner og kultur end for, hvad der er godt for os. Jeg forstår, at det er o.k. for dig at spise morgenmad og frokost, mens du ikke bryder dig om aftensmad.

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed

Du kan jo prøve at spise frokost to gange om dagen, altså både midt på dagen og til aften. Hvis du heller ikke bryder dig om det, så er det da meget bedre, at du tager en proteindrik, frem for ingenting.