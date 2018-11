Spørg Bente Klarlund: Jeg vil erstatte sukker og mælk med havremælk

Marianne: Jeg bruger sukker i kaffen. Økologisk rørsukker. Men sukker. Og mælk.

Det er selvfølgelig ikke så godt, og jeg har tænkt at skifte til havremælk. Den er lidt sødere end sødmælk. Så måske kan jeg slå to fluer med et smæk. Droppe sukker og sødmælk og kun bruge havremælk. Men er det sundere? Ved du noget om det?

Bente Klarlund Pedersen: En kop kaffe på 200 ml med et par skefulde sukker og en gang sødmælk giver omkring 60 kalorier. Hvis man drikker 3-4 kopper kaffe om dagen, får man altså 200 kalorier ind dagligt alene med kaffen. Hvis man i stedet drak kaffen sort, ville man alt andet lige tabe 5-10 kilo på et år.



Hvis du ikke har problemer med at holde en normal vægt, kan du sagtens søde kaffen og andet med lidt sukker. Rørsukker er hverken mere eller mindre sundt end andet sukker.

Hvis du imidlertid synes, du får for mange kalorier med den sukkersødede kaffe, så opnår du da noget ved at erstatte både sukker og sødmælk med havremælk. Men havremælk indeholder omkring 60 procent flere kalorier end skummetmælk. Det højere kalorieindhold skyldes blandt andet, at havredrikken er tilsat olie. Noget havremælk er også gjort sødere ved, at der er tilsat honning eller andet sødt, og så er kalorieindholdet endnu større.

Så med blik på kalorierne kan du lige så godt skrue lidt ned for sukkermængden og erstatte sødmælk med skummetmælk.